تعيين ريم أسعد رئيسًا لـ«سيسكو» فى الشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت شركة سيسكو لحلول الاتصالات، اليوم، تعيين ريم أسعد نائبة الرئيس الجديدة للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. قالت ويندي مارس، رئيسة شركة سيسكو في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا: “متحمسة لانضمام ريم أسعد إلى شركة سيسكو حيث ستكون مسئولة عن إدارة أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تمتلك ريم خبرة وافرة في إدارة الأعمال وفهمًا عميقًا لمشهد التحول الرقمي، اليوم، وأنا على ثقة بقدرتها على تمكين القوى العاملة لدينا ومساعدة الشركات الإقليمية في مواجهة تحدياتهم وتحقيق أهدافهم”.

وشغلت ريم قبل انضمامها إلى سيسكو منصب الرئيس التنفيذي في راية لخدمات مراكز الاتصالات، مزود خدمات الدعم الخارجية في مجال العمليات التجارية التي مقرها القاهرة، والتي تُسير أعمالها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتوفر خدماتها للشركات المتعددة الجنسيات المتضمنة في قائمة Fortune 500.

ولعبت ريم في منصبها هذا دورًا أساسيًّا في تعزيز نمو الشركة واستراتيجيتها السوقية والتحول الرقمي وتطوير عملياتها في السوق الإقليمي.

علقت ريم أسعد، نائب الرئيس التنفيذي لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “أشعر بفخر كبير لانضمامي إلى فريق شركة سيسكو نظرًا لأنني كنت أحد العملاء وشريكة لها على مر السنين، ولا شك أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تتمتع بإمكانات هائلة أتطلع إلى تحريرها بدعم أعضاء الفريق جميعهم، حيث سنركز معًا على كيفية توسيع نطاق أعمال سيسكو وتمكين الشركات المحلية، وصنع تأثير تجاري واجتماعي أكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا”.