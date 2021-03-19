اتصالات وتكنولوجيا

تعيين رنا حته معاونا لوزير الاتصالات للشئون الفنية

لمدة عام
المال - خاص 1:18 م, الجمعة, 19 مارس 21 1:18 م, الجمعة, 19 مارس 21

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أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا بتولى رنا أحمد محمد عبد الحميد حته العمل معاونا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشؤون الفنية لمدة عام.


ووفقا للقرار؛ تختص “رنا” بمهام التنسيق مع مدراء المشروعات لمتابعة المشروعات والمبادرات ضمن محاور إستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإعداد التقارير لاستعراض موقف المشروعات الإستراتيجية، وتقديم تصور لزيادة كفاء منظومة متابعة المشروعات، ومتابعة مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تصدر بالتقارير الدولية.

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و عملت رنا حته كباحث فنى بالمكتب الفنى لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ يناير 2019، فيما عملت كمسئول تنفيذى لمتابعة إداراة أعمال شركةIBM العالمية فى مصر خلال الفترة من فبراير 2017 حتى يناير 2019، كما عملت محلل مالى فى شركةIBM العالمية فى مصر خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى فبراير 2017.


وحصدت “رنا” عبر مسيرتها المهنية على عدد من الجوائز أبرزها جائزة التميز والريادة فى العمل من شركة IBM، كما تم اختيارها كأحد الكوادر الشابة المتميزة فى شركة IBM فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

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و حصلت “رنا” على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية قسم إنجليزى بجامعة القاهرة بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف فى 2015، وخلال دراستها الجامعية حصلت على منحة دراسية على أساس الجدارة لدراسة الاقتصاد بجامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 2013 حتى 2014، وتدرس حاليا ماجستير إدارة الأعمال فى كلية كوستروم لإدارة الأعمال بجامعة بوسطن فى الولايات المتحدة الأمريكية.

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بقلم المال - خاص

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