تعيين رشا الأزهري رئيسًا للقطاع المالي بفودافون مصر‎

المال– خاص أعلنت فودافون مصر، اليوم، تعيين رشا الأزهري رئيسًا للقطاع المالي للشركة، وذلك في تغييرات جديدة لقيادات شبكة المحمول الأولى بمصر. انضمّت رشا الأزهري لشركة فودافون مصر عام 2003 وتدرجت في المناصب القيادية بالشركة، تحظى رشا بأكثر من 18 عامًا من الخبرة في الشئون المالية والتخطيط

المال– خاص





أعلنت فودافون مصر، اليوم، تعيين رشا الأزهري رئيسًا للقطاع المالي للشركة، وذلك في تغييرات جديدة لقيادات شبكة المحمول الأولى بمصر.

انضمّت رشا الأزهري لشركة فودافون مصر عام 2003 وتدرجت في المناصب القيادية بالشركة، تحظى رشا بأكثر من 18 عامًا من الخبرة في الشئون المالية والتخطيط المالي لتولّي قيادة القطاع المالي لفودافون مصر، واحدة من أكبر الشركات العاملة في مصر وتقود فريق عمل متميز به أفضل الكوادر المصرية.

وعن تعيين رشا الأزهري صرح ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي الجديد لفودافون مصر، قائلًا: “أتطلع للعمل مع رشا الأزهري كقيادة شابة جديدة للقطاع المالي لفودافون مصر؛ لقدرتها على تحقيق أهداف الشركة في الفترة المقبلة.

وأضاف فرومان أن رشا من الكوادر التي تم تدريبها وإعدادها لتكون ضمن القيادات التنفيذية للشركة، وتعكس هذه التغييرات إيمان ڤودافون مصر بتدريب الكوادر وتمكين المرأة والشباب للمناصب القيادية كجزء من استراتيجية فودافون مصر.