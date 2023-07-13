تعيين رامي محسن عضوًا منتدبًا لـ«سوني ميوزيك» الشرق الأوسط

أعلنت شركة سوني ميوزيك الشرق الأوسط اليوم تعيين رامي محسن في منصب العضو المنتدب لها، ومن خلال منصبه الجديد، سيتولى الإشراف على استراتيجية وعمليات الشركة في المنطقة.

ويتزامن هذا التعيين مع الوقت الذي سجلت فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثالث أعلى معدل نمو في العالم في عام 2022، مع ارتفاع إيرادات الموسيقى المسجلة بنسبة 23.8٪ إلى 94 مليون دولار أمريكي، وفقًا لتقرير الموسيقى العالمي 2023الصادر عن IFPI ، وهي منظمة الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية. وقد استحوذ البث على الغالبية العظمى من السوق، وهو ما يمثل حصة 95.5٪ من إجمالي الإيرادات.

وقال شريدهار سوبرامانيان، رئيس الاستراتيجية المؤسسية وتطوير الأسواق لمنطقة آسيا والشرق الأوسط في شركة سوني ميوزيك: “يسعدنا أن نرحب برامي في فريق سوني ميوزيك الشرق الأوسط، وبفضل تطلعاته المستقبلية لأحدث اتجاهات الصناعة، وشغفه العميق بالفن، وأسلوبه القيادي الحاسم، سيعمل رامي على تنمية أعمال والارتقاء بسوني ميوزيك الشرق الأوسط إلى آفاق جديدة. يتمتع رامي بسجل حافل في استراتيجيات الأعمال والأسواق ستمكنه من قيادة أعمال الشركة وتنمية الطلبات المتنامية للصناعة في المنطقة وعرض أنواع الموسيقي المتنوعة التي تتمتع بها منطقة الشرق الأوسط التي تجعلها فريدة من نوعها”.

ومن جانبه أضاف رامي محسن، العضو المنتدب لشركة سوني ميوزك في الشرق الأوسط: “فخور بانضمامي إلى سوني ميوزيك الشرق الأوسط وبدء مرحلة جديدة من حياتي. فطالما كان لدي شغف بموسيقى الشرق الأوسط ولها مكانة خاصة في قلبي، ولدينا موسيقيون وفنانون استثنائيون في المنطقة يستحقون الإشادة بفنهم وتقديره في جميع أنحاء العالم. وتأتي على رأس أولوياتي الاحتفاء بهذا التراث الموسيقي الفريد والحفاظ عليه مع إضافة أنواع جديدة من الموسيقى والإبداع. وبمساعدة الفريق الموهوب في سوني ميوزيك الشرق الأوسط، نطمح إلى خلق تجارب موسيقية لا يتردد صداها محليًا فحسب، بل على مستوى العالم”.

بدأ رامي حياته المهنية في نجوم إف إم، وسرعان ما تدرج وظيفيًا ليصبح مدير شبكة نجوم إف إم و تليفزيون نجوم إف إم، وهي واحدة من المحطات الإذاعية الرائدة في مصر والشرق الأوسط، حيث تمكن من إدارة البرامج الإذاعية والإنتاج الموسيقي بنجاح وأشرف على عمليات المحطة.

كما أطلق رامي وحدة إنتاج NRP (شركة النيل للإنتاج الإذاعي) والتي سمحت بإنتاج المحتوى الفني داخل المحطة، وهي الخطوة التي ساهمت في تحقيق التكامل داخل المحطة وإطلاق شركة نجوم ريكوردز.

وقبل انضمامه إلى سوني ميوزيك الشرق الأوسط، التحق رامي بمنصة “سبوتيفاي” العالمية كمدير إقليمي للموسيقى بالشرق الأوسط وبشمال أفريقيا وبجنوب آسيا، وكان له دور فعال في قيادة استراتيجيات الموسيقى والمحتوى بمنصة “سبوتيفاي” فضلًا عن رفع مكانة الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.