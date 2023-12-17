تعيين رامي كاطو نائباً لخدمة العملاء بـ«المصرية للاتصالات»

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم تعيين رامي كاطو، نائباً للرئيس التنفيذي لخدمة العملاء، في إطار استراتيجية المصرية للاتصالات التي تضع رضا عملائها على قمة أولوياتها، وكذلك حرصها الدائم على تحسين تجربة العملاء وحصولهم على أفضل مستوى من الخدمات، وذلك من خلال دعم المنظومة بأحدث الحلول وأكثرها تطوراً والاستعانة بأبرز الخبراء في مجال خدمة العملاء.

ويتمتع كاطو بخبرة واسعة تمتد لنحو ثلاثين عاماً في مجال خدمة العملاء في العديد من الشركات الكبرى العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والتجارة الإلكترونية في المنطقة وحقق خلال مشوراه المهني العديد من الإنجازات المتعلقة بتطوير الشركات الناشئة وتنفيذ خطط التحول الرقمي وتحقيق الكفاءة التشغيلية.

وقبل تعيينه نائباً لخدمة العملاء بالمصرية للاتصالات شغل كاطو منصب المدير العام لشركة فودافون للخدمات الدولية-مصر منذ عام 2020، وتقلد خلال مسيرته العملية العديد من المناصب القيادية بعدد من الشركات الرائدة، كان ابرزها عمله رئيساً تنفيذياً لشركة “إكسيد”، ومديراً تنفيذياً لشركة “كريم” ومديراً عاماً لشركة “جلوبال فاينانس”.

حصل كاطو على بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1995، كما حصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة رين بفرنسا عام 2007.