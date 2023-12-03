تعيين داليا الجابري في منصب رئيس مجلس الإدارة لشركات شل مصر

أعلنت شركة شل بي إل سي (Shell PLC) عن تعيين داليا الجابري في منصب رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر (Shell Egypt N.V)، وذلك اعتباراً من 1 ديسمبر 2023.

وستحل داليا الجابري محل خالد قاسم، الذي تولى قيادة أعمال شل في مصر على مدار السنوات الأربع والنصف الماضية في آخر منصب لها كمدير عام تجاري لشركة شل مصر.

وساهمت داليا الجابري في وضع استراتيجية نمو الشركة، ودفع التكامل عبر قطاعات الأعمال المختلفة، وتعزيز إدارة التعاون مع الجهات المعنية، وقادت داليا المفاوضات التجارية للعديد من فرص تطوير الأعمال، وعززت الثقة المتبادلة مع الشركاء ومختلف الجهات المعنية.

وتمثل نموذجاً يحتذى به في التمكين، وتدعم داليا التنوع، والمساواة، والشمولية، في بيئة العمل، وتمتد خبرة داليا الجابري إلى 28 عاماً في مجالات صناعات الغاز المتكاملة، الاستكشاف، الإنتاج، والمشروعات والتكنولوجيا.

وشغلت العديد من المناصب بفروع شل في النرويج، المغرب، هولندا، جنوب أفريقيا، وقطر. كما شغلت داليا مناصب قيادية عليا في الشؤون المالية، كعضو منتدب لشركة JV BapetcoShell السابقة.

وبهذه المناسبة قالت داليا الجابري: “يشرفني أن أتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركات شل مصر في مثل هذا التوقيت المثير والحيوي، حيث نقوم بتسريع وتيرة أنشطة أعمالنا لنحقق تطلعاتنا نحو النمو.

وتابعت: “أود أن أشكر خالد قاسم على قيادته، والتزامه، وشغفه، ورعايته التي شملت جميع العاملين بالشركة”.