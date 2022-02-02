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تعيين خدمات مرورية لمواجهة الكثافات خلال تنفيذ مشروع المونوريل بمدينة نصر

ويتطلب العمل استكمال تنفيذ الغلق الكلى لشارع يوسف عباس بالوصلة من محور العروبة حتى طريق النصر للقادم من محور العروبة
أحمد إسماعيل 10:55 م, الأربعاء, 2 فبراير 22 10:55 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

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قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع المونوريل بشارع يوسف عباس بالقاهرة.

ويتطلب العمل استكمال تنفيذ الغلق الكلى لشارع يوسف عباس بالوصلة من محور العروبة حتى طريق النصر للقادم من محور العروبة لإستكمال أعمال تركيب الشدة المعدنية لمحطة الإستاد، ويتم تنفيذ الأعمال (ليلاً فقط) إعتباراً من الساعة 10 مساء يوم الأربعاء الموافق 2/2/2022 وحتى الساعة 7 صباح يوم الجمعة الموافق 4/2/2022.

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كما سيتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى: ” القادم من محور العروبة يستكمل محور العروبة فيميناً شارع الطيران تجاه محور النصر – القادم من شارع خلف الإستاد يسلك يساراً شارع الإستاد البحرى فيميناً محور العروبة فيميناً شارع الطيران تجاه محور النصر – غلق مخرج نفق العروبة المتجه إلى شارع يوسف عباس وتحويل جميع المركبات إلى محور العروبة”.

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بقلم أحمد إسماعيل

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