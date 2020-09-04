نقل وملاحة

تعيين خدمات مرورية لتغيير أرضية كوبري الطيران بطريق صلاح سالم

بسبب أعمال تغيير الأرضية الأيبوكسية لكوبري الطيران.
أماني عوض 12:58 ص, السبت, 5 سبتمبر 20 12:58 ص, السبت, 5 سبتمبر 20

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قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمناسبة قيام الجهات المختصة بأعمال تغيير الأرضية الأيبوكسية لكوبري الطيران القديم، بطريق صلاح سالم للقادم من مناطق العباسية اتجاه المطار، عن طريق غلق نصف الاتجاه مع الاستبقاء على حركة المرور الطولي طوال فترة الأعمال.

وتبدأ فترة الأعمال من 5 سبتمبر الجارى حتى 12 سبتمبر، على النحو التالي:-

أيام السبت والأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقين 5 ، 6 ، 7 ، 8، 9 / 9 / 2020، يتم تنفيذ الأعمال ليلاً فقط من الساعة 12،05صباحًا بعد منتصف الليل وحتى
الـ 6 صباحًا عن طريق نصف الاتجاه، مع فتح كامل الطريق أمام حركة المرور في تمام الـ 6 صباحًا يوميًا.

وأيام الخميس والجمعة الموافقين 10 ، 11 / 9 /2020، يتم تنفيذ الأعمال ليلاً ونهاراً بداية من الساعة 12،05صباح يوم الخميس الموافق 10/9/2020م، وحتى الساعة الـ6 صباح يوم السبت الموافق 12/9/2020م عن طريق نصف الاتجاه، مع فتح كامل الطريق أمام حركة المرور في تمام الساعة الـ 6 صباح السبت.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع، لوضع المساعدات الفنية والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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