تعيين حسام سيف الدين رئيسا لـ«كابجيميناي» في مصر

أعلنت مجموعةكابجيميناي، المتخصصة في تقديم الاستشارات والخدمات التقنية والتحول الرقمي، تعيين حسام سيف الدين رئيسًا تنفيذيًا لشركة كابجيميناي في مصر.

سيتولى سيف الدين” مسؤولية بناء وتطوير فريق الخبراء في مركز الخدمات العالمي للمجموعة في القاهرة، إلى جانب تنفيذ استراتيجية المجموعة لخدمة عملائها العالميين مع التركيز على منطقتي أوروبا والشرق الأوسط، بما يساهم في تنمية القطاع التكنولوجي في مصر؛ تسريعًا لخطى التحول الرقمي وتحقيق الاستدامة.

وامتدت خبرة حسام، قبل انضمامه إلى كابجيميناي، إلى أكثر من 27 عامًا قضاها في شركة IBM، حيثما تمكَّن من المشاركة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للشركة من خلال مناصبه القيادية التي تولاها في مختلف الإدارات والمناطق الجغرافية.

شغل حسام العديد من المناصب داخل الشركة منها نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ثم مديرًا عامًا لإفريقيا، ثم مديرًا عامًا للسعودية والخليج وباكستان؛ محققًا في كل منها أداءً قويًا ومتميزًا.

توفر “كابجيميناي” عبر تلك المراكز للمؤسسات الكبيرة خدمات التحول الرقمي ومختلف متطلبات الأعمال بعدة لغات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. فيما يتميز المركز العالمي الجديد بمصر بوقوعه داخل منطقة زمنية مثالية لتقديم خدمات الشركة لعملائها في كل أنحاء أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

في هذا السياق، أعرب أيمن عزت، الرئيس التنفيذي لمجموعة كابجيميناي عن سعادته بانضمام “حسام سيف الدين” إلى المجموعة، مؤكدًا على خبرته الطويلة التي قضاها في المنطقة، ومرِّحبًا بعودته إلى وطنه مصر لتأسيس وتنمية مركز الخدمات الأول للمجموعة في البلاد”، قائلًا: “يعد المهندس حسام قائدًا متمكنًا وتقنيًا بارعًا يمتلك سجلًا حافلًا من الإنجازات في إنشاء مختلف الإدارات وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى امتلاكه إمكانات تضمن التميز والنمو للأعمال.،

قال سيف الدين: “سأحرص على تكريس كامل خبرتي التي اكتسبتها على مدار السنوات الماضية في خدمة عملاء المجموعة العالميين من داخل أحدث مراكزها بمصر. كما سأعمل على تطوير خبرات وإمكانات تجسد ثقة عملائنا التي حظينا بها، تنفيذًا لاستراتيجية المجموعة، ولا سيما محور بناء القدرات البشرية وتطوير القوى العاملة لديها، حيثما يأتي ذلك لمواكبة التطور المتسارع عالميًا في مجالات البنية التحتية السحابية والبيانات والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الحديثة. وإنني على ثقة تامة بإمكانات المواهب التقنية التي تتميز بها مصر كونها مركزًا رقميًا إقليميًا في المنطقة، متطلعًا للانطلاق بهم قدمًا للمساهمة في تسريع مسيرة التحول الرقمي والتنمية المستدامة في مصر.”

سيف الدين تخرج في كلية الهندسة جامعة عين شمس، وحاصل علي دبلوم في الإدارة من جامعة هينلي بالمملكة المتحدة؛ بالإضافة إلى شهادة “رئيس مجلس الإدارة المعتمد” من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عضو مجموعة البنك الدولي.

تضم مؤسسة كابجيميناي أكثر من 350 ألف موظف في 50 دولة حول العالم. بفضل إرثها الراسخ الذي يمتد إلى 55 عامًا وخبرتها الطويلة في مجال التكنولوجيا، تحظى المجموعة بثقة عملائها لتلبية احتياجات أعمالهم سواء فيما يتعلق بالاستراتيجية أو التصميم أو العمليات التشغيلية. يأتي ذلك بدعم من معرفتها العميقة بالتطور المتسارع للتقنيات الحديثة مثل البنية التحتية السحابية والبيانات والذكاء الاصطناعي والاتصال والبرمجيات والهندسة الرقمية والمنصات. وكانت المجموعة قد أعلنت في 2021 عن إيرادات عالمية بلغت 18 مليار يورو، محققة أداءً متميزًا في المجالات التي تعمل بها