تعيين حازم مصطفى رئيسًا تنفيذيًّا لشركة آرابيا إنفستمنتس هولدنج

وافق مجلس إدارة شركة آرابيا إنفستمنتس هولدنج بالإجماع، في جلسته المنعقدة 29 أبريل الماضي، على تعيين حازم محمد مصطفى في منصب عضو مجلس إدارة منتدب ورئيس تنفيذي، بداية من أول شهر مايو الحالي. ويتولى الرئيس التنفيذي مهام عمله الجديد؛ لما له من كفاءة وخبرة ومؤهلات لتنفيذ الخطط والسياسات والإستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة، وكذلك اقتراح إستراتيجية شاملة وتوجيه الخطة الإستراتيجية، بالإضافة إلى اقتراح خطة العمل الرئيسية والمرحلية وسياسات وآليات الاستثمار والتمويل وإدارة المخاطر وخطط إدارة الظروف الطارئة وتنفيذها.

ويتمتع حازم مصطفى بخبرة تفوق الـ38 عامًا بالبنوك المحلية والإقليمية حتى أصبح مساعدًا أول للرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر والمشرف على قطاعات التمويل والاستثمار وخطوط الأعمال بالبنك.

ومن بين الخبرات التي يتمتع بها حازم مصطفى تمويل الشركات الكبرى- التمويلات المشتركة- التمويلات الصغيرة والمتوسطة- التجزئة المصرفية- التسويق المصرفي- الاستثمار- إدارة الودائع- صناديق الاستثمار، وكذلك إدارة الشمول المالي.

وتولَّى عضوية ورئاسة كل اللجان الرئيسية بالبنك؛ ومنها لجنة الإدارة التنفيذية- أعلى سلطة ائتمانية بالبنك- ولجنة إدارة الأصول والخصوم، ولجنة المخصصات، ورئيس لجنة التظلمات، والعديد من اللجان الأخرى.

وحيث إنه يتمتع بخبرات متنوعة، شغل حازم مصطفى عضوية مجالس إدارات شركات عديدة؛ ومنها الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، وشركة كونستراكشن آند ديزاين.

ومثّل البنك في عضوية مجالس إدارات شركة مجموعة التوفيق المالية القابضة، وشركة التوفيق المالية للسمسرة في الأوراق المالية، وشركة التوفيق للاستثمارات المالية، وشركة التمويل المصري السعودي للاستثمار العقاري، وشغل عضوية اللجان التنفيذية والاستثمار والمراجعة بهذه الشركات.

وشغل حازم مصطفى عضوية مجلس إدارة شركة البركة للاستثمارات المالية- البركة كابيتال وهي الذراع الاستثمارية للبنك ولجنتها التنفيذية.

وحصل حازم مصطفى على العديد من الشهادات المهنية، كما قام بالتدريس لطلبة دبلوم الدراسات العليا للعمليات المصرفية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.