تعيين جيم ليو رئيسا تنفيذيا لـ«هواوي مصر»

أعلنت شركة هواوي العالمية لحلول الاتصالات عن تعيين جيم ليو رئيسًا تنفيذيًا لشركة هواوي مصر.

وانضم ليو إلى هواوي في عام 2005 وشغل العديد من المناصب القيادية، حيث كان له دور فعال في تطوير أعمال الشركة في مختلف البلدان التي عمل بها، وشغل مؤخرًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي بالكونغو، وفي هذا المنصب، حرص على توطيد أواصر التعاون مع العديد من المؤسسات في مختلف القطاعات لدفع عجلة التحول الرقمي باستخدام أحدث تقنيات هواوي.

وصرَّح جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، عقب استلام مهام منصبه: “تخطو هواوي خطوات واثقة منذ أكثر من 22 عامًا عملتها في مصر؛ محققةً إنجازات ملموسة على كافة الأصعدة، إذ نحرص في هواوي على تحويل مصر إلى مركز رقمي إقليمي، وذلك من خلال توفير الدعم الكامل لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.

فيما تلتزم هواوي مصر بتوفير الرقمنة للجميع بغرض بناء مستقبل أكثر استدامة، إذ تعمل الشركة على تعزيز الابتكار وتوفير الحلول القائمة على أحدث توجهات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء قدرات الشباب لخلق قيمة مضافة وتحقيق استراتيجية التحول الرقمي للدولة؛ في ضوء رؤية مصر 2030.