اتصالات وتكنولوجيا

تعيين جيرونيمو فولجييرا رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لـ«ديزر»

300% زيادة في عائدات الشركة خلال 5 سنوات
المال - خاص 1:14 ص, الجمعة, 21 مايو 21 1:14 ص, الجمعة, 21 مايو 21

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أعلنت شركة ديزر “Deezer”، لخدمة البث الصوتي العالمية، تعيين جيرونيمو فولجييرا Jeronimo Folgueira في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة.

وقبل انضمام جيرونيمو فولجييرا إلى ديزر Deezer ، عمل كرئيس تنفيذي ومدير مجلس إدارة شركة Spark Networks في برلين، وخلال ذلك الوقت، قاد تحول Spark Networks وزيادة حجم الشركة 4 مرات في 4 سنوات، كما أشرف على إدراج الشركة في بورصة نيويورك في نوفمبر 2017، مما جعله أصغر رئيس تنفيذي أوروبي في بورصة نيويورك في ذلك الوقت.

شغل جيرونيمو فولجييرا أيضًا عددًا من مناصب إدارية عليا، في عدة شركات أبرزها Betfair و Bigpoint و RTL Group، وهو حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من كلية كولومبيا للأعمال ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة نافارا، وهو عضو في مجلس إدارة Tio Tech، وشركة SPAC المدرجة في بورصة ناسداك والتي تهدف إلى مساعدة الشركات الأوروبية الموحدة في الوصول إلى أسواق رأس المال الأمريكية.

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وعلق جيرونيمو فولجييرا، الرئيس التنفيذي المعين حديثًا لشركة Deezer:”أنا متحمس للانضمام إلى ديزر، فأنا أهوى الموسيقى والبودكاست، إنهم يحتلون مكانًا فريدًا في قلوبنا وقد أنشأ فريق Deezer خدمة تُعد الرفيق المثالي لحياة الأشخاص اليومية”.

مضيفا: “Deezer هو لاعب رئيسي ومساهم في النمو السريع لبث الموسيقى في جميع أنحاء العالم، ولدينا منصة تنافسية للغاية مع ميزات فريدة يحبها المستمعون، وهذا يعني أننا في مكان رائع لتسريع نمونا واغتنام العديد من الفرص الجديدة، والتي ستفيد الفنانين وعشاق الموسيقى على حدٍ سواء، وأتطلع إلى التعرف على الفريق وكتابة الفصل التالي في تاريخ الشركة معًا”.

من جهته علق هانس هولجر، الرئيس التنفيذي لشركة Deezer قائلاً: “أتاحت لي سنوات عملي كرئيس تنفيذي لشركة Deezer قيادة فريق رائع في رحلة نمو، بدعم من جميع المساهمين والشركاء، حيث قام فريق متحمس مكون من 600 شخص ببناء رابع أكبر خدمة بث صوتي عالمي في العالم، نمت عائداتنا بنسبة تزيد عن 300% في السنوات الخمس الماضي، ولدينا استراتيجية واضحة لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل وقيمة للمساهمين والفنانين والمستخدمين، كما سيسمح لنا الاستثمار الأخير في Dreamstage بمواصلة ابتكار العلاقة بين الفنانين والمعجبين،

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واختتم هانس هولجر قوله: “أتوجه بالشكر الخاص إلى Len Blavatnik ، الذي كان داعمًا ومساهمًا رائعًا خلال هذه السنوات ، ولرئيسي ، Guillaume d’Hauteville. لقد كان قائدا مثاليًا وشريكًا مبدعًا وأنا أتطلع إلى العمل معه ومع باقي أعضاء مجلس إدارة Deezer كمستشار وعضو مجلس إدارة، وسأستمر أيضًا في أن أكون مستثمرًا في Deezer من الآن فصاعدًا “.

وعلق جيلامي دو هاتيفيل Guillaume d’Hauteville ، رئيس مجلس إدارة ديزر Deezer قائلاً: “أتطلع إلى العمل مع جيرونيمو حيث أن خبرته ورؤيته وشغفه تجعله مثاليًا للبناء على النجاح الذي حققناه حتى الآن وتنمية Deezer للمضي قدمًا، وأود أيضًا أن أشكر هانز هولجر Hans-Holger على تفانيه في العمل، لقد ساعدت قيادته وتركيزه على نمو Deezer لتصبح لاعبًا عالميًا يتحدى الشركات العالمية العملاقة ، ويساعد الفنانين على الازدهار ويقدم خدمة فريدة للعملاء.

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لقد كان من دواعي سروري العمل سويًا بشكل وثيق طوال هذه السنوات وأنا أتطلع إلى انضمامه إلى مجلس الإدارة”.

من المقرر أن يبدأ جيرونيمو فولجييرا عمله الآن مع مجلس إدارة Deezer والإدارة التنفيذية والفريق لضمان انتقال سلس في يونيو.

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بقلم المال - خاص

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