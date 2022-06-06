تعيين «جاكسون» رئيسا و«الضبابي» عضوا منتدبا لجلاكسو سميثكلاين في مصر

أعلنت شركة جلاكسو سميثكلاين عن تعيين ديلان جاكسون رئيساً لمجلس إدارة الشركة ومحمد الضبابي عضوا منتدبا ومديرا تنفيذيا لها بمصر.

قالت الشركة في بيان وصل المال إنه تم اختيار ديلان جاكسون رئيسا لمجلس الإدارة خلفا لأشرف منصور، والذي قاد خلال فترة رئاسته، مشروعات وبرامج استراتيجية لجلاكسوسميث كلاين في السوق المصرية، أدت إلى نمو كبير في قطاع الصيدلة وصناعة الدواء وكان لها دورا مؤثرا في جعل الأدوية و اللقاحات الأساسية في متناول شريحة أوسع من المصريين، وذلك استنادا على خبرة واسعة تمتد إلى27 عامًا في صناعة الدواء والتسويق الطبي.

أضافت: “قبل توليه رئاسة مجلس إدارة جلاكسو سميثكلاين مصر، تدرج جاكسون منذ عمله بجلاكسو سميث كلاين لمدة تزيد عن 10 أعوام، في العديد من المناصب القيادية والهامة بالشركة، استطاع خلالها توسيع حجم مبيعات وعمليات الشركة بأكثر من 60 سوقاً ناشئاً، كما ساهم في دعم وتنفيذ خطط الشركة للنفاذ إلى أسواق جديدة، وتطوير الشراكات مع الحكومات وأصحاب المصالح المختلفين، بالإضافة إلى قيادة عملية الدمج والاستحواذ على شركة نوفارتس في الأسواق الناشئة”.

وتمتد خبرة جاكسون في التسويق الطبي والتخطيط الاستراتيجي إلى أكثر من 23 عاماً، عمل خلالها استشارياً لدى شركات الدواء الكبرى في أسواق مختلفة حول العالم، كما ساهم في دعم المبيعات والتسويق لمنتجات عالمية ورائدة.

وبحسب البيان قد وقع الاختيار على محمد الضبابي كعضو منتدب ومدير تنفيذي ، وهو خبير متمرس لديه تاريخ طويل في مجال الصيدلة وصناعة الدواء، و يستند إلى خلفية قوية في الصناعة جاءت من خلال تجارب عملية واعية مع كبار الفاعلين في الأسواق على مستوى العالم تمتد إلى أكثر من 25 عامًا، بما في ذلك شركة بوهرنجر إنجلهايم الألمانية وشركة نوفو نورديسك الدنماركية حيث شغل العديد من المناصب الإقليمية والدولية بمجال الأدوية على حد سواء، منها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق العالمية.

وتعليقاً على دوره الجديد، قال ديلان جاكسون “سعيد باختياري لدعم عمليات وخطط جلاكسو سميث كلاين الطموحة تجاه السوق المصري، ونستهدف في الفترة المقبلة تعزيز الشراكات مع الحكومة وأصحاب المصالح المختلفين من أجل التوسع في تقديم المزيد من المنتجات الرائدة لخدمة المرضى المصريين بشكل فعال، والاستفادة من الفرص التي يقدمها الاقتصاد المصري لقطاع الرعاية الصحية، والتي تبشر بمرحلة واعدة من التقدم.”

ومن جانبه، أعرب محمد الضبابي، عن اعتزازه بالثقة التي أولتها إياه جلاكسوسميث كلاين واصفا إياها بشركة متعددة الجنسيات ذات نكهة مصرية قوية، ملتزمة بتعزيز مستويات الرعاية الصحية للمصريين في جميع مجالاتها العلاجية، وخاصة بالتركيز على ثلاث وحدات عمل رئيسية تشمل: الرعاية الأولية، الرعاية التنفسية، والمنتجات المتخصصة. وتلعب جلاكسوسميث كلاين دورًا رئيسيًا في مساعدة ملايين الأشخاص، وذلك تحقيقاً لمهمتنا الرئيسية المتمثلة في توحيد العلم والموهبة والتكنولوجيا معاً لمكافحة المرض.

وأضاف الضبابي قائلا “لدينا في مصر منشأتين صناعتين، توفران أحدث المنتجات جنبًا إلى جنب مع مجموعة كبيرة و متنامية من المنتجات التي نوفرها للسوق المصرية، وذلك من خلال سلسلة التوريد العالمية الخاصة بنا. أتطلع من خلال دوري الجديد إلى مساعدة جلاكسوسميث كلاين في خدمة المجتمع المصري، وهو هدف نواصل الارتقاء به دائماً من خلال القوى العاملة المتمكنة والبارعة التي نمتلكها. وسنعمل مع جميع أصحاب المصالح لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز قطاع الرعاية الصحية في مصر بشكل عام وتطبيق نظام رعاية صحي شامل بشكل خاص، وذلك بقيادة الحكومة المصرية التي تبذل جهودًا هائلة في هذا الصدد.”

ولدى جلاكسو سميث كلاين تاريخ استثماري طويل الأمد في السوق المصرية، وتعد الوحيدة من بين الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مصر المدرجة في البورصة منذ عام 1987 ولديها مصنعان لإنتاج الأدوية بطاقة وصلت إلى أكثر من 200 مليون عبوة سنوياً.

كما تستعد شركة جلاكسو سميث كلاين إلى إثراء السوق المصرية بخطط مستقبلية واعدة، تتمثل في البناء على ممارسات وإرث الشركة بمساهمتها المتميزة في الاقتصاد المصري والإنتاج المحلي، إضافة إلى خلق فرص عمل وتقديم أدوية فعالة للمرضى.

وجدير بالذكر أن شركة جلاكسو سميث كلاين العالمية قد تصدرت مرات عدة مؤشر إتاحة الدواء العالمي – أكثر من سبع مرات – على مر السنين، وجاء ذلك من خلال مجموعتها الواسعة من المنتجات المبتكرة والرائدة عالميا التي ترسخت لدى المستهلك عبر الممارسة. وتسعى الشركة إلى تحقيق المزيد للسوق المصرية استناداً إلى الدور الملهم الذي تلعبه الشركة في جميع أنحاء العالم .