تعيين تامر وحيد عضوا منتدباً للبنك العربي الأفريقي

علمت المال من مصادر مطلعة أن مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي قرر اليوم تعيين تامر وحيد عضوا منتدباً للبنك خلفا لشريف علوي.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ “المال” أن تامر وحيد سوف يتولى مهام متصبه الجديد اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وكان يشغل تامر وحيد منصب عضو مجلس إدارة البنك في العربي الأفريقي.

وخلال مسيرته المهنية شغل وحيد منصب رئيس قطاع المخاطر بالبنك العربي الأفريقي بالإضافة إلى عمله في عدد من البنوك الأخرى أبرزها البنك العربي.

ويذكر أن البنك العربي الأفريقي الدولي يأتي ضمن المؤسسات التي أعلنت الحكومة نيتها عن طرحها ضمن برنامج الطروحات.

ويتكون هيكل المساهمين للبنك العربي الأفريقي مناصفتين بين البنك المركزي المصري و الشريك الكويتي بواقع 49% لكل منهما.