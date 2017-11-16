تعيين المصري عمرو فهمي أمينا عاما للكاف

متابعات أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين المصري عمرو فهمي أمينا عاما خلفا للمغربي هشام العمراني الذي شغل المنصب في فترة تولي الكاميروني عيسى حياتو رئاسة الاتحاد. وأوضح الاتحاد الأفريقي في موقعه الرسمي، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز عربية، أنه تم تعيين فهمي باقتراح من الرئيس أحمد أحم

متابعات

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” تعيين المصري عمرو فهمي أمينا عاما خلفا للمغربي هشام العمراني الذي شغل المنصب في فترة تولي الكاميروني عيسى حياتو رئاسة الاتحاد.

وأوضح الاتحاد الأفريقي في موقعه الرسمي، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز عربية، أنه تم تعيين فهمي باقتراح من الرئيس أحمد أحمد من مدغشقر “بما يتوافق مع الأحكام القانونية، ووافقت اللجنة التنفيذية على تعيينه خلال اجتماعها الذي عقد يوم الخميس 16 نوفمبر 2017 في الرباط” بالمغرب.

يذكر أن عمرو فهمي (34 عاما) هو نجل مصطفى مراد فهمي الأمين العام السابق للاتحاد الافريقي والرئيس الحالي للجنة المسابقات بالاتحاد الدولي (فيفا).

وكان الاتحاد الافريقي عين المصري عصام أحمد في هذا المنصب بشكل مؤقت بعد رحيل العمراني.

وعين الغاني أنطوني بافو (52 عاما) نائبا للأمين العام مسؤولا عن التطوير والمسابقات والمغربي الصادق العلوي (50 عاما) نائبا للأمين العام مسؤولا عن الإدارة والأمور المالية.