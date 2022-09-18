تعيين اللواء عفيفي كامل مساعدًا لأمين حزب «حماة الوطن» بالإسكندرية

أصدر محمد السيد مجاهد، أمين أمانة حزب “حماة الوطن” بمحافظة الإسكندرية، قرارا بتعيين اللواء دكتور عفيفي كامل عفيفي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا وعضو مجلس النواب السابق، مساعدًا لأمين الحزب بالمحافظة.

جاء القرار بناءً على توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن واللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، بما يحقق أهداف الحزب ويخدم المواطن في المقام الأول.

وأوضح مجاهد، أن ضم عناصر جديدة في العمل الحزبي يهدف إلى خدمة الصالح العام، وتحقيق أهداف ورؤى الحزب المختلفة، بما يحقق انطلاقة جديدة تليق بالوطن والمواطن في ظل الجمهورية الجديدة.

ويتمتع اللواء دكتور عفيفي كامل عفيفي بتاريخ حافل من العمل التنفيذي والسياسي والأكاديمي إذ حصل على دكتوراه في القانون الدستوري وموضوعها المجالس النيابية، ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام، ودبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي، وله مؤلفات في القانون الدستوري وجرائم الكمبيوتر.

الجدير بالذكر أن اللواء عفيفى حصل على عضوية مجلس النواب دورة ٢٠١٥ كما خاض انتخابات مجلس النواب دورة ٢٠٢٠ ووصل الى مرحلة الإعادة.

وأشرف “عفيفي” على رسائل الدكتوراه في الماجستير بأكاديمية الشرطة وكليات الحقوق، وعمل عضو هيئة تدريس منتدب بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية، ورئيس مجلس إدارة جمعية مصر للجميع.