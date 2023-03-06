تعيين اللواء أحمد عبد القادر نائبا لرئيس هيئة ميناء الإسكندرية

أصدر الفريق كامل الوزير وزير النقل القرار رقم 128 لسنة 2023 بتعيين اللواء أحمد حمدي عبدالعزيز عبدالقادر، العمل نائبا لرئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وذلك اعتبارا من 7 مارس الجاري.

ويأتي تعيين اللواء أحمد عبدالقادر خلفا للواء بحري حسام الرويني والذي شغل هذا المنصب لعدة سنوات، والذي بلغ سن المعاش القانونية اليوم 6 مارس.

وشهدت هيئة ميناء الإسكندرية خلال فترة تولي اللواء حسام الرويني مسئولية نائب رئيس الهيئة العديد من المشروعات أهمها محطة تحيا مصر، والبدء في تنفيذ محطة الرصيف 100، ومحطة الصب الجاف بميناء الدخيلة، بالاضافة الى تنفيذ وصلتين لربط مينائي الدخيلة والاسكندرية بالطريق الدولي.

وفي نفس السياق قرر مجلس ادارة شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة التابعة للقابضة للنقل البحري والبري، تعيين المهندسة عبير لهيطه الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة، إيجيترانس، عضوا بمجلس الادارة، ممثلة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وذلك خلفا للدكتورة مها عبدالفتاح صالح ديوان.

وتتكون ملكية الاسكندرية لتداول الحاويات من القابضة للنقل البحري والبري بنسبة (35.37%) ، والفا أوريكس ليمتد (31.04%) ، والسعودية المصرية للاستثمار (19.40%)، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية (7.63%) .

ويتكون مجلس الادارة من إسلام محمد عبد الفتاح النقيب رئيس مجلس الادارة ويمثل القابضة للنقل البحري والبري، فيما يشغل اللواء ياسر محمد مرسي هيكل منصب العضو المنتدب ويمثل القابضة للنقل البحري والبري، وعبد العزيز كمال حسن مصطفى عضو مجلس إدارة، وحمدي بن علي بن محمد بن ناضرة، عضو مجلس إدارة.

وأحمد بن بن خليل بن عبد الفتاح كردي، عضو مجلس إدارة، وهدى محمد عطية جاب الله، عضو مجلس إدارة، يمثل القابضة للنقل البحري والبري، ووائل علي رضا علي الجاسمي عضو مجلس إدارة، ومحمد جمعة راشد سعيدعضو مجلس إدارة، وفلاح محمد فلاح جابر مفرح الأحبابي عضو مجلس إدارة.

كما يشمل مجلس الادارة كل من اللواء نهاد شاهين علي شاهين رئيس ميناء الإسكندرية، وطارق شاهين على شاهين عضو مجلس إدارة، وماضي إبراهيم محمود ماضي عضو مجلس إدارة، وعبد الله محمد السيد الصعيدي .