تعيين «السقا» رئيساً و«ضيف» عضوًا منتدباً لشركة «مصر فاينانس» للخدمات المالية

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة مصر فاينانس للخدمات المالية غير المصرفية -الذراع التمويلية لمجموعة مصر القابضة للتأمين- قامت بتعيين محمود السقا رئيسًا لمجلس الإدارة، وأحمد ضيف عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا للشركة.

وحصلت شركة مصر فاينانس للخدمات المالية مؤخرًا على رخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن رأس مال شركة مصر فاينانس يبلغ 100 مليون جنيه، وأن مجموعة القابضة للتأمين وتوابعها هى المساهم الرئيسى بها.

وأضافت أن شركة مصر فاينانس للتأجير التمويلى والتخصيم ستبدأ ممارسة النشاط فى السوق اعتبارًا من بداية أغسطس المقبل.

يذكر أن محمود السقا عمل سابقًا رئيسًا لمجلس إدارة شركة العربى الأفريقى الدولى للتأجير التمويلي، ورئيسًا لقطاع تمويل الشركات الكبرى فى البنك ذاته.

وعمل أحمد ضيف قبل انتقاله إلى شركة مصر فاينانس عضوًا منتدبًا لمجموعة تمويل، ويتمتع بخبرات كبيرة فى مجال الـتأجير التمويلى والتخصيم تمتد إلى 20 عامًا.

ونجحت مجموعة مصر القابضة للتأمين فى تنفيذ إستراتيجية نشطة ومرنة لإدارة محفظة الاستثمارات المالية الضخمة، ترتب عليها تعظيم قيمة المحفظة، لتقفز لأول مرة فى تاريخ المجموعة إلى ما يربو على 75 مليار جنيه، متنوعة وموزعة على أوجه الاستثمار المختلفة، بما يدعم السياسة الاستثمارية للدولة، وذلك بعد تفعيل دور شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التى كانت تدير نصف مليار جنيه فقط فى 2019، كلها أموال من خارج المجموعة، وأصبحت حاليًا تدير 20 مليار جنيه من أموال المجموعة وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس المجموعة باسل الحينى.