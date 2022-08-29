تعيين الربان طارق شاهين عضوا منتدبا تنفيذيا لـ«بورسعيد لتداول الحاويات»

قرر اللواء عبدالمطلب خضر العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحري والبري، تعيين الربان طارق شاهين الرئيس السابق لهيئة ميناء الإسكندرية، كعضو منتدب تنفيذي لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع العامة، حيث كان يشغل هذا المنصب اللواء عبدالقادر جاب الله.

يأتي قرار الشركة القابضة في ظل تعيين عددا من القيادات للشركات التابعة لوزارة النقل ، وذلك حسب قرار اطلعت عليه” المال “.

وكان تم تعيين الربان طارق شاهين رئيسا لهيئة ميناء الإسكندرية، في أغسطس 2019 وذلك بعد عمله في ميناء دمياط نائبا لرئيس الهيئة، ثم رئيسا للهيئة .

وحصل الربان طارق شاهين على بكالوريوس دراسات وعلوم بحرية عام 1981، وحاصل على شهادة ربان أعالي بحار، وماجستير في النقل الدولي واللوجستيات عام 2007.

كما حصل على العديد من الدورات التدريبية المتقدمة في إدارة وتشغيل الموانئ من فرنسا وأعمال الوكالة الملاحية واستراتيجية إدارة الموانئ من اليابان، وإدارة الأزمات ودورة عن السفن من كاليفورنيا.

وحصل على دبلومات في اللغتين الإنجليزية، والفرنسية، كما عمل رئيس إدارة مركزية بقطاع النقل البحري ثم مستشار هيئة السلامة ثم مستشاراً لرئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، ثم عين نائباً لرئيس مجلس إدارة ميناء دمياط للتشغيل منذ يونيو 2015 ثم رئيسا لمجلس الإدارة، ثم رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.



وكان قد قرر اللواء بحري عبدالمطلب المتولي خضر العضو المنتدب التنفيذي بالشركة القابضة للنقل البحري والبري، الخميس الماضي تعيين الدكتور عمرو أحمد مصطفى رئيسا لمجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري.

ونص منشور صادر عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري أنه تم تعيين اللواء بحري محمد طارق عباس السيد رمضان، العضو المنتدب للنقل البحري بالشركة القابضة للنقل البحري والبري.

وخلال يوليو الماضي، أصدر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل قرارا بتولي اللواء عبد المطلب المتولى لرئاسة القابضة للنقل البحرى والبرى، وذلك خلفا للواء صلاح حلمى.

ونص القرار الذي أصدره وزير النقل رقم 393 لسنة 2022، على أنه من المقرر أن يعرض القرار في أقرب جمعية عامة عادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري.

يذكر أن اللواء عبد المطلب المتولى عبده خضر، عضو متفرغ لشؤون النقل البري بمجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، كما يتمتع بخبرة واسعة في المجالات المتعلقة بأعمال النقل ومنها التخطيط والتأهيل والتدريب والصيانة والإصلاح ومتابعة التشغيل ورفع الكفاءة والتدبير، وكان قد شغل سابقًا عدة مناصب أبرزها، رئيس مجلس إدارة شركة النيل الوطنية للنقل النهري، ومدير جهاز النقل العام للقوات المسلحة.

يشار إلى أن اللواء عبد المطلب خضر حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، فضلا عن ماجستير العلوم العسكرية (كلية القادة والأركان)، وزمالة كلية الحرب العليا (أكاديمية ناصر العسكرية العليا) .

والشركة القابضة للنقل البحري والبري، هي شركة قابضة مساهمة مصرية تأسست بقانون شركات قطاع القطاع العام رقم 203 لسنة 1991، وتمتلك 15 شركة تابعة، تعمل في مجالي النقل البحري (تداول الحاويات والتوكيلات الملاحية) والنقل البري.