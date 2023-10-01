تعيين الدفعة الثانية من خريجي مدرسة الضبعة النووية بعد أداء يمين الولاء

تسلمت اليوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2026 الدفعة الثانية من خريجي المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة “مدرسة الضبعة” عقود العمل بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، كما قاموا بتأدية يمين الولاء للعمل بالهيئة.

ويأتي ذلك في حضور نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية للتشغيل والصيانة م محمد رمضان والأمين العام للهيئة استاذ محمود زيدان ولفيف من قيادات الهيئة ، كما انها دعماً للكوادر البشرية التقنية بالهيئة وذلك على مسار بناء قدرة القوة العاملة بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وفقا لخطة الموارد البشرية بما يتوافق مع مسار تنفيذ المشروع.

وتم إطلاق اسم الدكتور خليل ياسو ، الرئيس الاسبق لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، على الدفعة الثانية من خريجي المدرسة الفنية، وكان ياسو واحدًا من العلماء المصريين المرموقين في مجال الطاقة النووية، وله اسهامات كثيرة بمشروع إنشاء محطة “الضبعة” النووية لتوليد الطاقة الكهربائية.

كما تم تعيين أول دفعة من خريجي المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية أغسطس ٢٠٢٢، وقد سميت باسم العالم الجليل الدكتور يس إبراهيم الرئيس الاسبق لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لما له من إسهامات بارزة خدمت المجال النووي المصري.

جدير بالذكر أن المدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة أول مدرسة فنية متخصصة في الاستخدامات السلمية لتكنولوجيا الطاقة النووية في مصر والشرق الأوسط، والدراسة بها بنظام الـ 5 سنوات وتضم المدرسة ثلاث أقسام (ميكانيكا– كهرباء – إلكترونيات).

ومن بين شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية أن يكون الطالب حاصلاً على 95% على الأقل في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم، وإجادة استخدام الحاسب الآلي، واجتياز الكشف الطبي، واجتياز اختبار السمات الشخصية والذكاء، واجتياز المقابلة الشخصية وكشف الهيئة بنجاح.