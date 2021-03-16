استثمار

تعيين «إيمان قنديل» مساعدا لوزير السياحة لشئون الشركات

خلفا لمجدي شلبي
دعاء محمود 6:05 م, الثلاثاء, 16 مارس 21 6:05 م, الثلاثاء, 16 مارس 21

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أفادت وزارة السياحة والآثار، بأنه تم تعيين إيمان قنديل المستشار الحالي للوزير للرقابة على الشركات السياحية، مساعدا للوزير لشئون شركات السياحة، على أن تتولي الإشراف العام على الإدارة المركزية لشركات السياحة خلفاً للدكتور مجدى شلبى.

جاء ذلك بعد بلوغ الدكتور مجدى شلبى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة السن القانوني للمعاش بتاريخ 14 مارس الجاري.

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جدير بالذكر أن قنديل من أبناء الوزارة الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في كافة الاعمال المتعلقة بشركات السياحة، حيث عملت بقطاع شركات السياحة بالوزارة منذ عام 1992 وتدرجت في المناصب حتى شغلت منصب رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، ثم تم تعيينها عام 2017 خبيرا لشئون الشركات السياحية بالوزارة، ثم مستشاراً للوزير للرقابة على الشركات السياحية منذ 2019 وحتى تاريخه

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بقلم دعاء محمود

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