سيـــاســة

تعيين أول قاضية بالمكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة

وهو ما يمثل إنجاز جديد وإضافة لنجاحات المرأة المصرية فى القضاء المصرى ويعد خطوة جديده نحو تمكين المرأة ووضعها في المكانة التى تناسب كفاءتها
المال - خاص 3:37 م, الأربعاء, 30 سبتمبر 20 3:37 م, الأربعاء, 30 سبتمبر 20

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فى سابقة هى الأولى من نوعها، تم اختيار القاضية جيهان أحمد وفيق البطوطى نائب رئيس محكمة الاستئناف ضمن تشكيل المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة مع المستشار أحمد شوقى غزالة الرئيس بالمحكمة بمأمورية القاهرة الجديدة، لتكون بذلك أول قاضية تشغل هذا المنصب.

وهو ما يمثل إنجاز جديد وإضافة لنجاحات المرأة المصرية فى القضاء المصرى ويعد خطوة جديده نحو تمكين المرأة ووضعها في المكانة التى تناسب كفاءتها.

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وكانت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، قد عقدت جلستها، حيث تم نظر توزيع العمل للعام القضائي ٢٠٢١.

كتبت نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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