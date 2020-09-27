تعيين أول سيدة مديراً لفرع حماية المستهلك بمحافظة بورسعيد

أصدرالدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي قراراً بتعيين سماح محمد محمد فايد مديراً للفرع الاقليمى للجهاز بمحافظة بورسعيد .

سماح محمد مدير فرع حماية المستهلك في بورسعيد

وأضاف في بيان منذ قليل ان تعيين سماح فى هذا المنصب يعد سابقة أولى من نوعها فى الجهاز حيث لم يسبق ان تم اسناد ادارة احد الفروع الاقليمية الى سيدة من قبل ، وأن ذلك يأتى فى ضوء حرص الجهاز على دعم الكوادر الشبابية – ولا سيما المرأة – وتقليدهم المناصب القيادية بما يتناسب مع خبراتهم العلمية وكفاءتهم العملية وبما يعود بالنفع على تنفيذ اهداف واستراتيجية الجهاز لصون حقوق المستهلكين .

والجدير بالذكر أن مدير الفرع الإقليمي موكل له مهام تمثيل الجهاز أمام كافة الجهات داخل المحافظة والتنسيق مع الجهات الحكومية المعاونه وتنظيم حملات الضبط القضائي لضبط الأسواق وكذا العمل علي حل شكاوي المستهلكين .

وأشار رئيس الجهاز الى ان القيادة السياسية تولى موضوع تمكين الشباب و المرأة اهتماماً كبيراً حيث ضم مجلس ادارة الجهاز فى عضويته 5 من ممثلى المجتمع المدنى منهم 4 سيدات يشاركن فى وضع السياسات العامة بالجهاز ورسم الخطط اللازمة لحماية المستهلك وصون حقوقه .

وأكد على استمرار جهود الجهاز لصيانة وحماية حقوق المستهلكين ، وتعزيز دوره في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.

كما يدعو الجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 .

أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ، الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .