تعيين أشرف نجم نائبًا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي

أعلنت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي تعيين أشرف محمد محمد عزت نجم نائبًا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي لمدة عام، وفقًا للقرار الصادر عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

من جانبها رحبت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي بالقرار وهنأت أشرف نجم علي توليه المنصب لافتة إلى جدارته بتولي المنصب.

كما وجهت الشكر لمحمود منتصر العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي السابق علي ماقدمه من مجهودات وخدمات طوال فترة عمله بالبنك.

واستطاع القيام بفض العديد من التشابكات وتسوية عدد من المديونيات لدى الجهات الحكومية وتطبيق السياسات التي أسهمت في تحسين أوضاع بنك الاستثمار القومي ضمن برنامج التطوير وإعادة الهيكلة.

وأكدت السعيد أن البنك هو إحدى الأذرع الاقتصادية والاستثمارية المهمة للدولة المصريه لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما دفع لإنشاء بنية أساسية ضخمة فى المجالات كافة، أضافت طاقات إنتاجية هائلة بما أسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة على مدى العقود الماضية.

وأضافت السعيد أن البنك يسهم فى العديد من الشركات المشتركة فى عدد من قطاعات الأنشطة الاقتصادية الرئيسة كقطاعات الأسمدة والبترول والبنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية والتنمية العمرانية والصناعات المعدنية ومواد البناء والسياحة، إلى جانب عدد من المؤسسات العربية.

وعمل أشرف نجم عضوًا لمجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناه السويس وعضو لجنتي الاستثمار والمراجعه بالهيئة، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية وعضو لجنتي الاستثمار والمراجعة بالشركة.

جدير بالذكر أن نجم لديه خبرة مصرفية تصل إلى 38 عامًا من العمل في البنوك الرائده كالبنك المصري الامريكي، هونج كونج شنغهاي بنكنج كوربوراشن، والبنك المصري البريطاني، وبنك S.A.I.B.

كما عمل في قطاعات الخزانة أسواق المال والعلاقات الخارجيه لأكثر من 33 عامًا، وشغل منصب عضو الجمعية المصرية للمتداولين في أسواق المال وأمين الصندوق في الفترة من 2004 إلى 2016.

وحصل نجم علي درجة الماجستير في ادا الاعمال من جامعة ليبرتي مريلاند الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل علي الدورات المتخصصة والمتقدمة في الخزانه وأسواق المال من H.S.B.C هونج كونج، إنجلترا، فضلًا عن حصوله على شهادة عضو مجلس الإدارة الفعال من البنك المركزي المصري، المعهد المصرفي في 2016.