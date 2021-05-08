استثمار

تعيين أشرف نجم نائبًا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى

الإدارة السابقة نجحت فى فض التشابكات والمديونيات مع الجهات الحكومية
المال - خاص 6:59 ص, السبت, 8 مايو 21 6:59 ص, السبت, 8 مايو 21

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أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى تعيين أشرف محمد محمد عزت نجم نائبًا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى لمدة عام، وفقًا للقرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

من جانبها رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى بالقرار وهنأت أشرف نجم على توليه المنصب لافتة إلى جدارته لتولى المنصب.

كما وجهت الشكر لمحمود منتصر العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى السابق على ما قدمه من مجهودات وخدمات طوال فترة عمله بالبنك.

واستطاع القيام بفض العديد من التشابكات وتسوية عدد من المديونيات لدى الجهات الحكومية وتطبيق السياسات التى ساهمت فى تحسين اوضاع بنك الاستثمار القومى ضمن برنامج التطوير وإعادة الهيكلة.

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وأكدت السعيد أن البنك هو أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية المهمة للدولة المصرية لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما دفع لإنشاء بنية أساسية ضخمة فى المجالات كافة، أضافت طاقات إنتاجية هائلة بما ساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة على مدى العقود الماضية.

وأضافت السعيد أن البنك يساهم فى العديد من الشركات المشتركة فى عدد من قطاعات الأنشطة الاقتصادية الرئيسية كقطاعات الأسمدة والبترول والبنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية والتنمية العمرانية والصناعات المعدنية ومواد البناء والسياحة، إلى جانب عدد من المؤسسات العربية.

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وعمل أشرف نجم عضوًا لمجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس وعضو لجنتى الاستثمار والمراجعة بالهيئة، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية وعضو لجنتى الاستثمار والمراجعة بالشركة.

جدير بالذكر أن نجم لديه خبرة مصرفية تصل إلى 38 عاماً من العمل فى البنوك الرائدة كالبنك المصرى الأمريكى، هونج كونج شنغهاى بنكنج كوربوراشن، والبنك المصرى البريطانى، وبنك S.A.I.B.

كما عمل فى قطاعات الخزانة أسواق المال والعلاقات الخارجية لأكثر من 33 عاما، وشغل منصب عضو الجمعية المصرية للمتداولين فى أسواق المال وأمين الصندوق فى الفترة من 2004 إلى 2016.

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وحصل نجم على درجة الماجستير فى إدارة الأعمال من جامعة ليبرتى مريلاند الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على الدورات المتخصصة والمتقدمة فى الخزانة وأسواق المال من H.S.B.C هونج كونج، انجلترا، فضلًا عن حصوله على شهادة عضو مجلس الإدارة الفعال من البنك المركزى المصرى، المعهد المصرفى فى 2016.

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