تعيين أشرف الشرقاوي رئيسًا لاتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا بتعيين اشرف محمد على الشرقاوى رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، كما شمل القرار تعيين المهندس يحيى عبدالغفار حمد ابوحمدة عضوا ومدير عام للاتحاد.

جدير بالذكر أن الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية يجمع العاملين بالقطاع البستاني في مصر من المزارعين والمصدرين وشركات مستلزمات الإنتاج والهيئات والجمعيات ويقدم لهم العديد من الخدمات في مجال إنتاج وتصدير الحاصلات البستانية.

ويسعى إلى تنشيط صادرات مصر من المنتجات الزراعية والتي يقوم أعضاء الاتحاد بإنتاجها بمستويات توازي وتفوق مستويات الجودة والسلامة المتعارف عليها دولياً كما يقوم الاتحاد بتوفير منتجات رئيسية كالبرتقال والعنب والبطاطس والبصل، سواء المنتجة بأساليب الزراعة الحيوية أو الزراعة التقليدية الآمنة، وجميعها منتجة وفقاً لقواعد الممارسات الزراعية الجيدة وصالحة للتصدير للأسواق الأوروبية والأسواق العربية والأسواق العالمية الأخرى بما في ذلك الأسواق التي تتطلب مواصفات فائقة في الجودة وسلامة الغذاء.

ويقدم الاتحاد جميع شهادات وضمانات الجودة والسلامة التي يحتاجها المستورد وفقاً للمواصفات العالمية.