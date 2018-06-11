تعيين أسامة مهدى عضوًا متفرغًا لشئون التطوير بالقابضة للصناعات الكيماوية

المال - خاصأصدر خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، قرارًا، اليوم الإثنين، بتعيين المهندس أسامة مهدى عبد العال عضوًا متفرغًا لشئون التطوير بمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في يناير 2019. يذكر أن أسامة م

المال – خاص

أصدر خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، قرارًا، اليوم الإثنين، بتعيين المهندس أسامة مهدى عبد العال عضوًا متفرغًا لشئون التطوير بمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في يناير 2019.



يذكر أن أسامة مهدى يتمتع بخبرة واسعة في مجال صناعة الكيماويات والبتروكيماويات، وكان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنتاج الستيرين والبولي ستيرين (إستيرنكس)، وكذلك رئيس مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات (سيدبك) المتخصصة في إنتاج الإيثلين والبولى إيثلين.



يأتي هذا في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة الهيكلة الإدارية للشركات التابعة لها، والتي تتضمن ضخ دماء جديدة بمجالس إدارات الشركات وتنويع الخبرات.