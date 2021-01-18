تعيين أحمد عثمان عميدا لمركز بحوث النقل التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

قررت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تعيين الدكتور أحمد عثمان إدريس عميدا لمركز البحوث والاستشارات، فيما تم تعيين الدكتور إيهاب القصاص عميد المركز السابق لمنصب مساعد رئيس الأكاديمية العربية للبحوث والاستشارات.

ويعد مركز بحوث النقل أحد الجهات التابعة لكل من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويعتبر أحد بيوت الخبرة التابعة للأكاديمية في نشاط النقل البحري واللوجستيات.

يمثل مركز البحوث باعتباره أحد الكيانات الرئيسية للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، الركيزة الفاعلة فى البحوث التطبيقية التى تخدم قطاع النقل البحرى بمصر والدول العربية والأفريقية.

وأعلن المركز مؤخرا أنه ساهم فى تطوير ودعم صناعة النقل البحرى بكافة أنشطته، وذلك على مدى أكثر من ثلاثين عاما تم خلالها تنفيذ أكثر من 400 دراسة ومشروع فى مجالات الدراسات والمشروعات الفنية والهندسية والاقتصادية والإدارية وتكنولوجيا المعلومات، مما كان له عظيم الأثر فى دعم اقتصاديات الموانئ المصرية وبعض الموانئ العربية والانتقال بهم إلى مصاف الموانئ المحورية العالمية والحصول على حصة سوقية تتناسب مع موقع ومكانة تلك البلاد جغرافيا وبحريا واقتصاديا.

وفي سياق متصل، التقى اليوم الاثنين الموافق 18 يناير 2021 الدكتور أكرم سليمان السلمي عميد معهد تدريب الموانئ ” التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا أيضا ” بمقر شركة مارسا ماروك بالمملكة المغربية والمهندس سعيد السباعي رئيس مجلس إدارة شركة طنجة اللاينس، وطارق همان مدير الموارد البشرية بالشركة، وذلك لبحث سبل التعاون المستقبلي مع الشركة حيث قام المعهد بإنهاء عقد تدريب عدد 110 وناش باستخدام المحاكيات.

وأثناء اللقاء عرض عميد المعهد لنشاطات المعهد المختلفة من بينها الرقمنة في الإدارة، حيث حصل المعهد مؤخرًا على المركز الأول في منافسات الجائزة العالمية في مجال التحول الرقمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمعروفة باسم “Run Smarter Awards 2020”.

كما التقى عميد المعهد برشيد الهادي، مدير ميناء الدار البيضاء ومحمد باجو مدير الموارد البشرية بالميناء، حيث تباحثا في كيفية توطيد العلاقات في مجال تدريب الكوادر البشرية واحتياجات الميناء من البرامج التأهيلية والتدريبية للعاملين.

ومن المقرر أن يشهد غدا الثلاثاء الدكتور أكرم سليمان افتتاح محطة حاويات شركة طنجة اللاينس بميناء طنجة المتوسطي – والتي أنشئت بموجب شراكة بين شركة مرسا ماروك المغربية وشركة كونت شب الإيطالية وشركة يورجيت الألمانية- وكذلك تفعيل عقد المصاحبة لمنتسبي الشركة.

يأتي ذلك من منطلق دور معهد تدريب الموانئ في تأهيل الكوادر البشرية البحرية بمصر والشرق الاوسط وشمال افريقيا لدعم صناعة النقل البحري، وفي إطار العلاقات المتميزة والثقة التي توليها الموانئ والشركات في مصر والدول العربية بصفة عامة وبالمملكة المغربية الشقيقة بصفة خاصة.