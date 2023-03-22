تعيين أحمد عبد الرحمن عضواً منتدباً لـ«البريد للاستثمار»

أعلنت شركة البريد للإستثمار ( PFI) – الذراع الإستثمارى للبريد المصرى – عن انضمام أحمد على عبدالرحمن، بمنصب العضو المنتدب للشركة ، والذي يمتلك خبرة مصرفية واستثمارية واسعة ، تمتد إلى أكثر من 28 عامًا في أسواق رأس المال والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية في جمهورية مصرالعربية ودول مجلس التعاون الخليجي.

شغل عبد الرحمن منصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للاستثمارات بمجموعة “بلتون المالية القابضة”، وهي واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في مصرمنذ عام ٢٠١٨؛ حيث ترأس وقاد عملية تدشين منصة الخدمات المالية غير المصرفية منذ ٢٠٢٠ لتقديم مجموعة أنشطة جديدة في مجالات التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ، بحجم محفظة إجمالي يقترب من المليار جنيه في غضون عامين.

كما شارك عبد الرحمن خلال عام ٢٠١٦ في تأسيس شركة «صميم» كابيتال كأول شركة استثمارية نشطة في مصر، والتي قدمت للمستثمرين المحليين والإقليميين فئة جديدة من الأصول في مجال الاستثمارالنشط.

وتقلد عبد الرحمن مناصب قيادية في عدة بنوك استثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، أبرزها شركة كامكو للاستثمارالكويتية، وهي شركة استثمارية رائدة في المنطقة ، والتي تمتلك أصولاً تتجاوز قيمتها ٤ مليارات دولار أمريكي.

تولى عبدالرحمن منصب الرئيس التنفيذي للشركة في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية علي فترات مختلفة بين عامي ٢٠١٠ حتي ٢٠١٥، ونجح في إعادة هيكلة العمليات التشغيلية والمالية في المملكة؛و خلال فترة إدارته تمكنت الشركة من تطبيق وتنفيذ خطة التطوير لتصبح مؤسسة استثمارية مستقلة.

كما تولى ايضا العديد من المناصب المختلفة من ابرزها، المدير العام لشركة “بلتون المالية القابضة” في الإمارات العربية المتحدة، ومدير الاستثمار في شركة “ساب القابضة” بالمملكة العربية السعودية، ورئيس قسم البنوك الاستثمارية وأسواق رأس المال في شركة “برايم القابضة”، ومدير الخدمات المصرفية للشركات في “سيتي جروب” و”كريدي أجريكول مصر”.

يتمتع برؤية استراتيجية متميزة وخبرة متنوعة في إدارة الشركات والمنتجات المالية والاستثمارية المختلفة، بالإضافة الي فهم وممارسة أفضل ممارسات العمل الدولية والتنظيمية وإدارة المخاطر والحوكمة، وعلى مدى مسيرته المهنية، نجح في تطوير علاقات واسعة وراسخة مع مجموعة ممتدة من الأطراف تضم المستثمرون الماليين والاستراتيجين والمؤسسات والمكاتب العائلية والأفراد ذوي الملائة المالية والمؤسسات المالية التنموية والشركات والهيئات المنظمة والرقابية والمسؤولون الحكوميون وصناع القرار.

والجدير بالذكر أن عبدالرحمن ، حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة، ومعتمد في مجالي الائتمان والاستثمار من بنكي تشيس وسيتي جروب في كل من مصر وتركيا، كما انه معتمد من قبل هيئات الرقابة والأسواق المالية كرئيس تنفيذي في كل المملكة العربية السعودية(CMA) وجمهورية مصر العربية (FRA).