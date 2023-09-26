تعيين أحمد سمير رئيسًا لشركة إي أسواق مصر

أعلنت شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية “إي أسواق –مصر” التابعة لمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، تولي أحمد سمير كامل، منصب الرئيس التنفيذي للشركة الذي يمتلك خبرات محلية وإقليمية واسعة في المجالات المالية والتكنولوجية تتخطى 24 عامًا من العمل في كبرى البنوك وشركات الخدمات المالية والاتصالات.

بدأ سمير كامل مسيرته المهنية بالعمل في شركة فودافون مصر عام 2000، حيث حقق العديد من النجاحات والإنجازات في قطاع الاتصالات داخل مصر وخارجها، وخلال هذه الرحلة تطورت تجربته حول المبيعات والتسويق، والتخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي والابتكار.

واكتسب مجموعة من الخبرات المصرفية من خلال عمله في بنك ADIB أبو ظبي الإسلامي، وبنك CAE كريدي أجريكول، وبنك المشرق، وشركة CGC ضمان المخاطر الائتمانية، مع الاهتمام بمفهوم الخدمات المصرفية الرقمية والتحول الرقمي.

وقبل انتقاله لقيادة “إي أسواق – مصر”، تولى أحمد سمير كامل، منصب العضو المنتدب لشركة كونتكت كريدي تك الذراع الرقمي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، ونجح في ابتكار وتنفيذ أفكار تجارية جديدة وخطط استراتيجية ناجحة ساهمت بشكل كبير في تطوير المنتجات الرقمية المالية بمختلف الأسواق.

ويتمتع احمد سمير كامل، بالعديد من الخبرات في مجالات التحول الرقمي والابتكار، كقائد استراتيجي تجاري من الطراز الرفيع، وقد حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال المصرفية والتسويق العالمي من ESLSCA Business School، ولديه عدد من الشهادات المهنية من IBMI وINSEAD.

ونجح في إطلاق الكثير من الأفكار والمنتجات والخدمات التجارية، بداية من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التطبيق، وإدارة الشراكات والمفاوضات الاستراتيجية.