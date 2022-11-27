تعيين أحمد حافظ عبدالوهاب رئيسا لشركة القناة للتوكيلات الملاحية

قررت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، “التابعة لوزارة النقل” إجراء تعديلات على مجلس إدارة شركة شركة القناة للتوكيلات الملاحية.

وحسب قرار الشركة القابضة للنقل البحري والبري “والذي اطلعت عليه المال” فقد تقرر تعيين الدكتور أحمد حافظ عبدالوهاب، رئيسا غير تنفيذيا لمجلس الادارة، وذلك بدلا من اللواء بحري محمد عبده كرار .

كما نص القرار على تعيين اللواء محمد عبده كرار ليكون العضو المنتدب التنفيذي للشركة ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالشركة.

كما تم تعيين الدكتور جمال غلوش، والدكتور أمين السيد ممثلين أيضا للشركة القابضة للنقل البحري والبري بمجلس ادارة الشركة، بالاضافة الى أشرف الجرو عضو مجلس ادارة منتخب ممثلا عن العاملين بالشركة.

كما وافقت الجمعية العمومية التي عقدت أمس بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالإسكندرية، على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية، وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير.

وحققت الشركة خلال العام المال الماضي صافي ربح النشاط بلغ 146 مليون جنيه، وذلك مقابل 225.8 مليون حنيه بنقص قدره 79.8 مليون جنيه، بينما بلغ صافي ربح 179.8 مليون جنيه مقابل 200 مليون جنيه خلال العام المالي قبل الماضي بنقص قدره 20.2 مليون جنيه.

وأرجعت الشركة هذا النقص الى نقص إيرادات الأوراق المالية عن المقارن، بالإضافة إلى تراجع توزيعات شكتي بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة.

ووافقت الجمعية على أن يتم توزيع 78 قرشا كنصيب للسهم في الارباح، وذلك بواقع 157 مليون جنيه.

وسجلت صافي ربح بلغ 66.39 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 38.53 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 15.91 مليون جنيه مقابل 19.9 مليون جنيه في الربع المقارن من العام المالي الماضي.

ومن المقرر أن تقوم الشركة بضخ استثمارات خلال العام المالي الجاري تصل إلى 6.5 مليون جنيه، تتمثل في شراء أتوبيس سياحي و3 سيارات ليموزين، وذلك ضمن دعم القطاع السياحي بالشركة.

وحسب الموازنة التقديرية للشركة فإن تلك الاستثمارات من المقرر أن تحقق إيرادات تصل 1.8 مليون جنيه دون أن يؤثر على ايرادات النشاط السياحي والمتوقع أن يصل إلى نحو 8.5 مليون جنيه.

وأكدت موازنة الشركة أن هذا التطوير يرجع الى الضوابط والقواعد التي اصدرتها وزارة السياحة والخاصة بالسيارات بضرورة الا يقل الموديل عن 5 سنوات وان يكون مزودا بجهاز GPS وجهاز محدد السرعة، خاصة ان الشركة تمتلك 5 أتوبيسات مطابقة لتلك المواصفات، وحتى تكون الشركة مستعدة لموسم الحج والعمرة خلال العام المالي 2022-2023 .

وأكدت الشركة أنه بالنسبة للسيارات الليموزين وعددها 3 سيارات والتي سيتم استخدامها في أعمال المشروع الجاري التعاقد عليه مع شركة ديريدنج انترناشونال في اعمال لوجستية وقد تم اثبات ايرادات تأجير هذه السيارات ضمن نشاط الملاحة والبالغ ايراداتها 21.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 3 ملايين جنيه عن متوقع العام المالي الجاري.

وتساهم القناة للتوكيلات الملاحية، فى شركات شقيقة تابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، وتبلغ نسب المساهمة فى دمياط لتداول الحاويات بواقع 20.01%، و 20.26% فى بورسعيد لتداول الحاويات، كما تساهم فى «الملاحة الوطنية» و«الترجمان جروب» بنسبة 18.67% .