اتصالات وتكنولوجيا

تعيين أحمد الخولي رئيساً لقطاع الاستثمار وإدارة الأموال في البريد

يمتلك خبرة 35 عاما
محمود جمال 8:07 م, الأربعاء, 7 أكتوبر 20 8:07 م, الأربعاء, 7 أكتوبر 20

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أصدر الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة هيئة البريد ، الأربعاء، قراراً بتعيين احمد محمد فؤاد الخولي رئيساً لقطاع الاستثمار وإدارة الأموال بالهيئة

ويتمتع الخولي بخبرة كبيرة في القطاع المصرفي ومجالات الاستثمار وإدارة المحافظ المالية تصل إلى ٣٥ عاماً تقلد خلالها العديد من المناصب وساهم بخبراته العلمية والعملية بالقطاع المصرفي في تطوير نظم العمل داخل العديد من البنوك والمؤسسات المالية والشركات.

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جدير بالذكر أن الخولي حاصل على  بكالوريوس في الإدارة تخصص إدارة الأعمال وماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية وقد شغل العديد من المناصب الهامة في القطاع المصرفي منها مسئول الأسواق المالية والعملات الأجنبية بالمصرف العربي الدولي و رئيس قسم تسويق الخزانة ببنك قطر الوطني ومسئول عن المحافظ والأوراق المالية بشركة القاهرة لإدارة المحافظ المالية ومسئول قطاع الخزانة بالبنك المصري البريطاني  HSBC و رئيس قطاع الخزانة ببنك BNP Paribas ورئيس قطاع الاستثمار ب  Finclear – Dubai ومدير تسويق الخزانة بالبنك الاهلي المتحد ومدير عام لقطاع الخزانة وقطاع المراسلين بالمصرف المتحد ورئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والاسكان.

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أحمد الخولي رئيس قطاع الاستثمار وإدارة الأموال في البريد
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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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