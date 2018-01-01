تعيينات إدارية جديدة بجامعات بني سويف والمنوفية والزقازيق

المال خاص:اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عدة قرارات بتعيينات إدارية جديدة بجامعات بنى سويف والمنوفية والزقازيق.. ومجمع اللغة العربية.وشمل القرارات تعيين محمود حلمى محمد طعمة مديرًا عامًا للصناديق الخاصة بجامعة بنى سويف، وكذلك تجديد تعيين عدد من القيادات الإداري

المال خاص:

اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عدة قرارات بتعيينات إدارية جديدة بجامعات بنى سويف والمنوفية والزقازيق.. ومجمع اللغة العربية.

وشمل القرارات تعيين محمود حلمى محمد طعمة مديرًا عامًا للصناديق الخاصة بجامعة بنى سويف، وكذلك تجديد تعيين عدد من القيادات الإدارية بجامعة بنى سويف؛ شملت كل من رحاب عزت محمد مديرًا عامًا للعلاقات الثقافية، وعزة حسن سيد مديرًا عامًا للعلاقات العامة والإعلام، وعلى عبد البارى عبد اللطيف مديرًا عامًا للتوجيه المالى والإدارى، ونادى فهيم عبد المسيح مديرًا عامًا للمشتريات والمخازن، ومحمد اسميريح حسين مديرًا عامًا لشئون الأفراد، ومصطفى حسن يوسف مديرًا عامًا لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار.

ومن ناحية أخرى اعتمد الوزير تجديد تعيين كل من وفاء فتحى المرسى أمينًا لكلية التجارة، وعمرو السيد راجح مديرًا عامًا للعلاقات العامة بجامعة الزقازيق.

كما اعتمد الوزير أيضا تجديد تعيين عدد من القيادات الإدارية بجامعة المنوفية تضم كلاً من عماد زكريا نوح أمينًا لكلية العلوم، ومحمد عبد المنعم دومة مديرًا عامًا للتخطيط ومتابعة الخطة، وإيمان عبده سليمة مديرًا عامًا للتفتيش الفنى، والدكتور يسرى زكى علام مديرًا عامًا للمكتبات.

وفى مجمع اللغة العربية، اعتمد الوزير تجديد تعيين كل من هالة حسن توفيق مديرًا عامًا للشئون المالية والإدارية، و جمال عبد الحى أحمد بدرالدين مديرًا عامًا للتسجيل والتحرير والشئون الثقافية والعلوم الإنسانية.