تعويم الجنيه ينقذ تجربة صناديق المؤشرات

❏ وثيقة EGX30 INDEX ETF ترتفع 38 % فى عام ❏ «بلتون» تعتزم إطلاق أخرى متخصصة وتقترب من القيد بناسداك دبي ❏ أحمد أبوالسعد: عدد المستثمرين منخفض و«المؤشرات» مكلفة ❏ عادل كامل: الصناديق بشكل عام فى أزمة والسبب ثقافة المستثمرين أحمد على: اتفق خبراء أن

❏ وثيقة EGX30 INDEX ETF ترتفع 38 % فى عام ❏ «بلتون» تعتزم إطلاق أخرى متخصصة وتقترب من القيد بناسداك دبي

❏ أحمد أبوالسعد: عدد المستثمرين منخفض و«المؤشرات» مكلفة ❏ عادل كامل: الصناديق بشكل عام فى أزمة والسبب ثقافة المستثمرين

أحمد على: اتفق خبراء أن «التعويم» كان قبلة الحياة لصندوق «EGX30 INDEX ETF» – أول صناديق مؤشرات “ETFs ” بالسوق المصرية– الذى يكمل عامه الثالث يناير 2018. «المال» أعدت تقييمًا لتجربة أول صناديق مؤشرات فى مصر عقب مرور عام من إنشاء الصندوق، وتوقع الكثيرون من خبراء ومستثمرى سوق المال أن يساهم إطلاقه فى إحداث طفرة بالسوق المحلية، عبر زيادة التداولات، ومعدلات السيولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية التى تفضل ذلك النوع من الأدوات المالية. وازدهر أداء صندوق “EGX30 INDEX ETF ” للمؤشرات منذ نوفمبر 2016 الماضى، الذى شهد الإعلان عن تحرير سعر الصرف الأجنبى « تعويم الجنيه»، إذ حققت سعر وثيقة صندوق المؤشرات الأول نموًا بنسبة %38.16 خلال عام واحد فقط وسجلت فى 7 نوفمبر 2017 الجارى ما قيمته 14.48 جنيه مقارنة بـ 10.48 جنيه فى 7 نوفمبر 2016 الماضى. ولم تكن قبلة الحياة «تعويم الجنيه» فى صالح قيمة وثيقة الصندوق فقط، ونشرت « المال» منذ أيام عن نجاح «بلتون» – مدير الصندوق – فى مضاعفة حجم الصندوق بمعدل 4 مرات تقريبًا، وقاربت قيمته 100 مليون جنيه مقارنة بـ 20 مليون جنيه عند التأسيس.



«بلتون» تسعى لتطوير التجربة قالت داليا شفيق، مدير قطاع الأسهم بإدارة الأصول بشركة بلتون المالية القابضة، إن تجربة صندوق EGX30 INDEX ETF للمؤشرات الأول بمصر ناجحة، عقب تعاظم حجم الصندوق خلال عام واحد فقط، بـ 3 – 4 أضعاف تقريبًا. أضافت أن انطلاقة البورصة المصرية عقب قرار تحرير سعر الصرف أدت الى ارتفاع الطلب على وثائق الصندوق، ومن ثم ارتفاع قيمة الوثيقة بنسبة %59 تقريبًا، مرجحة استمرار رحلة تطور الصندوق خلال الفترة المقبلة. ألمحت إلى أن عدم ظهور صندوق بلتون للمؤشرات فى أول عامين له بشكل جيد يعود إلى الظروف السيئة التى مرت بها البورصة المصرية، مقارنة بالأسواق الناشئة المحيطة. أكدت أن السوق فى حاجة إلى تأسيس المزيد من شركات «صانع السوق»، فى ظل وجود شركة واحدة فقط، «بلتون لصانع السوق»، مشيرة إلى أن القواعد المنظمة لعمل «صانع السوق» جيدة، ولا تمثل عوائق أمام تطور صانعى السوق. أشارت إلى أنه من المهم توعية وتعليم المستثمرين بالأدوات المالية الحديثة بالسوق، لافتة إلى أن هناك تعاونًا بين «بلتون» مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وإدارة البورصة المصرية، فى تطوير قطاع صناديق المؤشرات محليًا. شددت على أن السوق فى توقيت مناسب لظهور صناديق مؤشرات جديدة بالسوق المحلية، التى تساهم فى زيادة الوعى، بتلك الأداة بين المستثمرين، بجانب إطلاق حملات التوعية، والتثقيف بكيفية الاستثمار فى البورصة، واستخدام الأدوات الاستثمارية المختلفة، من ضمنها «صناديق المؤشرات». أوضحت أن إدارة الأصول بشركة بلتون المالية القابضة، أن إيجاد طلب على المنتجات الفرعية مثل «العقارات والدهب»، يساهم فى ظهور مؤشرات بتلك المنتجات، من ثم تأسيس صناديق مؤشرات متخصصة، كاشفة عن اعتزام «بلتون» عن تأسيس صناديق مؤشرات جديدة، متخصصة خلال الفترة المقبلة. تابعت أن نجاح صناديق المؤشرات المتخصصة يتطلب حجم تداولات مرتفع إلى حد كبير، على جميع القطاعات المدرجة بالبورصة، مع مستوى ثقافة استثمارية مرتفع، وهى أمور غير متواجدة بالسوق المحلية، خلال الفترة الراهنة. أشارت إلى أن اقتراب شركتها من قيد صندوق المؤشرات الاول EGX30 INDEX ETF بمصر، فى بورصة «ناسداك دبى» خلال الفترة المقبلة. ولفتت إلى أن المستثمرين الأجانب يفضلون التعامل مع وثائق صناديق المؤشرات فى الأسواق الناشئة، ومن ثم فإن تطوير تلك الأداة محليًا يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. توقعت مدير قطاع الأسهم بإدارة الأصول بشركة بلتون المالية القابضة، استمرار الأداء الإيجابى للصندوق فى ظل توقعات ارتفاع عدد الطروحات المزمعة بالسوق المحلية، خلال العام الجارى والمقبل، التى من المحتمل أن تساهم فى زيادة عمق السوق، ومن ثم تعود بالنفع على صندوق بلتون للمؤشرات.



«رسملة» تبتعد قال أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، إن شركته لا تسعى لتأسيس صندوق للمؤشرات خلال الفترة الراهنة، مرجعًا ذلك إلى تركيزها فى صناديق الاستثمار المتخصصة فى قطاع الأسهم. وأضاف أن صناديق المؤشرات لا تزال فى أولى خطواتها بالسوق المحلية، ووصفها بـ«الأداة المستجدة» التى تحتاج إلى ظروف وعوامل مساعدة حتى تستطيع الوصول إلى مصاف استخدامتها فى أسواق الدول المتقدمة. وأوضح العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، أن عدم بلوغ أداة صناديق المؤشرات مراحل النمو الكاملة يعود إلى انخفاض عدد المستثمرين بالسوق المحلية، بجانب أن طبيعة المستثمر المصرى تقوده إلى تفضيل العمل بذاته بيعًا وشراء، ومن ثم عدم اللجوء إلى صناديق الاستثمار بشكل عام، تحديدًا المؤشرات بشكل خاص. وأشار أبوالسعد، إلى أن صندوق المؤشرات مكلف إداريًا، والعمل عليه حال أن كان صغير الحجم، موضحًا أنه لا بد أن يكون حجم الصندوق كبيرًا، حتى يغطى تكاليفه المرتفعة، ما لا يحدث حاليًا فى السوق المحلية.



صناديق الاستثمار تُعانى قال عادل كامل، رئيس مجلس إدارة شركة إنتركاب كابيتال للاستشارات المالية، إن طبيعة السوق المحلية أصبحت لا تناسب صناديق الاستثمار بشكل عام، وصناديق المؤشرات خاصة. أضاف أن المستثمر فى مصر يفضل «العمل بيده»، وأن ثقافة صناديق المؤشرات تناسب الأسواق المتقدمة أكثر من نظيرتها الناشئة، ولا تعانى الأولى من اختلالات كبيرة، مثل تلك التى تحدث فى أسعار أسهم الأخيرة. أوضح أنه لا يجوز أن يستحوذ سهم واحد على %40 من الوزن النسبى للمؤشر الرئيسى للبورصة EGX30، ومن ثم فإن انتشار ثقافة صناديق المؤشرات غير واردة فى ظل هذا الوضع. وأضاف أن حجم ورؤوس أموال صناديق الاستثمار بشكل عام منخفضة، وقليلة للغاية، ما يؤكد أن المستثمرين يفضلون التعامل بأنفسهم على الأسهم دون اللجوء للصناديق. أوضح كامل أن نجاح صناديق المؤشرات بالأسواق المالية المتقدمة يعود إلى تميز المسئولين بها بالخبرة الكافية لتسويق المنتجات والأدوات المالية، بالشكل الذى يوفر للعميل محفظة متكاملة. أكد أن صناديق المؤشرات يعتبر منتجا ذا طلب، لما يوفره من مميزات للمستثمر أبرزها تحقيقه لمتوسط عائد أعلى من صناديق الاستثمار التقليدية، العامل الرئيسى فى تحول المتعاملين فى الأسواق المتقدمة من الصناديق التقليدية إلى صناديق المؤشرات. أشار إلى أن صناديق المؤشرات تعتبر الوسيلة الأكثر أمانًا للمتعاملين الأجانب الراغبين فى الدخول لبلد ما، وتكوين خلفية جيدة عن بورصة تلك الدولة. شدد كامل على أن السوق المحلية تعتبر فى مرحلة خمسينيات القرن الماضى، مقارنة بالأسواق المتقدمة، واصفًا الوضع كأننا فى مرحلة بداية تكوين سوق مال جديدة، رغم أن سوق المال أنشئ بوضعه الحالى منذ 1992 الماضى. وتابع أن المسئولين بسوق المال مطالبون بإطلاق حملات التوعية لرفع ثقافة المتعاملين فى كيفية استخدام صناديق المؤشرات، مع العمل على قيد شركات أكثر، وتوفير منتجات حديثة بخلاف المؤشرات. أكد كامل أنه صعب نجاح صناديق المؤشرات المتخصصة فى السوق المحلية فى ظل انخفاض عدد أسهم المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30، وعدم وجود تمثيل جيد للقطاعات المختلفة بالسوق.