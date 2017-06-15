تعويم الجنيه يرفع معدل الإقراض بنسبة طفيفة

❏ أكرم تيناوى: الـ SME’s الداعم الأكبر لتعزيز معدلات التشغيل المرحلة المقبلة ❏ عبد المجيد محى الدين: المعدل يختلف من بنك لأخر.. والسوق يتحسس رفع الفائدة ❏ إسماعيل حسن: ركود الأسواق يؤثر سلباً على حجم الطلب على الائتمانأمنية إبراهيم ـ هبة حامدشهد معدل توظيف القروض إلى الودائع على مستوى بنوك

❏ أكرم تيناوى: الـ SME’s الداعم الأكبر لتعزيز معدلات التشغيل المرحلة المقبلة

❏ عبد المجيد محى الدين: المعدل يختلف من بنك لأخر.. والسوق يتحسس رفع الفائدة

❏ إسماعيل حسن: ركود الأسواق يؤثر سلباً على حجم الطلب على الائتمان أمنية إبراهيم ـ هبة حامد شهد معدل توظيف القروض إلى الودائع على مستوى بنوك القطاع المصرفى، تطوراً ملحوظاً خلال الشهور التى أعقبت تحرير سعر الصرف، ليرتفع من مستوى %44 والذى استقر حوله على مدى عام وأكثر، ويصل إلى %48 فى يناير الماضى، ونحو %46.7 فى فبراير، وفقاً لتقارير البنك المركزى الشهرية. بلغ معدل التوظيف فى القروض %44.2 فى أكتوبر، و%47.8 فى نوفمبر، %47.2 فى ديسمبر، و%48 فى يناير، ويعبر هذا المعدل عن نصيب النشاط، والوظيفة الرئيسية للبنوك التجارية (الإقراض) من إجمالى ودائعها، ويختلف معدل التشغيل بالقروض من بنك لأخر، وتعبر بيانات البنك المركزى عن متوسط المعدل بالسوق ككل، والذى بلغ حسب أخر رقم معلن فى فبراير الماضى %46.7. أوضح تقرير البنك المركزى الأخير عن نتائج شهر فبراير، تراجع قروض القطاع المصرفى لأول مرة بنسبة %6.6 بواقع 89.4 مليار جنيه، لتصل إلى 1.256 تريليون جنيه، مقابل 1.346 تريليون جنيه نهاية يناير الماضي. ولفت التقرير إلى أنه فيما يخص القطاع غير الحكومى، فإن أرصدة قروض قطاع الصناعة بالعملة الأجنبية تراجعت بأعلى قيمة بلغت 38.164 مليار جنيه، لتحقق 158 مليار جنيه بنهاية فبراير، ثم قطاع الخدمات الذى تقلص قروضه بالعملة الأجنبية بنحو 24.3 مليار جنيه، ليسجل 119.4 مليار جنيه. وبلغ نصيب القطاع الخاص من إجمالى الائتمان على مستوى السوق المصرفى نحو %22.8 فى يناير الماضى، وهو معدل ضئيل مقارنة بنصيب القروض الحكومية التى بلغت فى نفس الشهر %65. وتستحوذ اسثمارات الأوراق المالية شاملة أذون الخزانة الحكومية، على النصيب الأكبر من ودائع البنوك بحصة %56.7 فى يناير الماضي. أرجع أكرم تيناوى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك ABC، زيادة معدل التوظيف فى القروض إلى تغييرات سعر الصرف، واحتواء محافظ البنوك الائتمانية على جزء بالعملة الأجنبية انعكس على حجم المحفظة الإجمالى المقومة بالجنيه. وقال إن تضاعف محفظة القروض والتسهيلات الدولارية بعد تحرير سعر الصرف، انعكس على حجم الإقراض، ومعدل التوظيف، مشيراً إلى أن عدد كبير من العملاء أصحاب الحسابات المكشوفة (التسهيلات المؤقتة)، عملوا على تغطية مراكزهم المكشوفة عقب تحرير الجنيه، خوفاً من ارتفاع أسعار صرف الدولار. وبسؤاله عن أثر ارتفاع أسعار الفائدة على عمليات الإقراض، وخاصة للقطاع الخاص، قال الرئيس التنفيذى لبنك ABC إن زيادة أسعار العائد على الإقراض بحوالى %5 منذ تحرير سعر صرف الجنيه، لها أثر نسبى على قرار الشركات فى الاعتماد على تمويل البنوك مع ارفاع تكلفة الإنتاج، إلا أنه أثر محدود فى عدة قطاعات حيوية لا توقف العمل. وأضاف أن تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال المرحلة الحالية والمقبلة، هو الداعم الأكبر لتعزيز معدلات الإقراض بالسوق المصرفى، والحفاظ على تدفق الائتمان للسوق، ودوران عجلة الإنتاج، مشيراً إلى أنه وفقاً لتوجيهات ومبادرات البنك المركزى فإن أعلى سعر عائد يتم منحة للشركات التابعة لهذا القطاع الواعد 12%، وهو سعر مدعوم مقارنة بمستويات الأسعار العادية بالسوق. وتوقع استقرار معدل التوظيف فى القروض من إجمالى الودائع بين 46 – 48 % خلال النصف الثانى من العام الجارى، وهى معدلات مقبولة بالنسبة لمعطيات ومجريات السوق والساحة الاقتصادية فى الوقت الراهن. تامر صادق، نائب المدير العام لقطاع تطوير الأعمال والدعم التسويقى بالإدارة المركزية للائتمان فى بنك مصر، أرجع حدوث تغير واضح فى معدل القروض للودائع فى البنوك المصرية إلى زيادة سعر الدولار، مؤكدًا على أن النسبة الحالية هى نسبة طبيعية فى ظل الظروف الإقتصادية الحالية، والتى قفز فيها سعر الدولار لأكثر من الضعف. وأشار إلى أن هناك مجموعة عوامل كانت سببًا فى تحريك معدل القروض للودائع بالبنوك، أبرزها التمويلات الضخمة التى تم ضخها بقطاع الطاقة، وتنفيذ قطاع الكهرباء كثير من المشروعات خلال العام الماضى، وشراء الكثير من المعدات لبناء المحطات الجديدة، والتى اعتمدت فيها على قروض البنوك. واعتبر أن النسبة الحالية لمعدل التوظيف فى الإقراض نسبة عادلة، بالنسبة للوضع الإقتصادى الحالى، متوقعًا ثبات هذه النسبة خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن كثير من القطاعات الإقتصادية الحيوية لا يمكن أن توقف مشروعاتها، وبالتالى عملية الإقراض من البنوك، وهو ما سيدفع إلى زيادة معدلات الإقراض.

من جانبه قال إسماعيل حسن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك مصر إيران للتنمية، محافظ البنك المركزى الأسبق، إن تطور معدل توظيف القروض إلى الودائع لدى بنوك الجهاز المصرفى، خلال الشهور الأخيرة، وتذبذبها صعوداً وهبوطاً، ظاهرة جيدة وإيجابية، بعد إستقرار المعدل عند 44% لشهور طويلة. وأشار إلى أن ذلك يعنى أن تنامى المدخرات بالسوق المحلى، يقابلة زيادة أعلى فى معدلات الإقراض، وإن كانت المشروعات الحكومية والقومية هى المستفيد الأكبر، نظراً لإحجام شركات القطاع الخاص نسبياً عن الإقتراض واللجوء للبنوك فى أضيق الحدود. وأوضح أن ارتفاع تكلفة الإنتاج على المستثمر، وكذا زيادة أسعار المنتجات والخدمات النهائية بالنسبة للمستهلك، أدت لحالة ركود نسبى فى الأسواق، وهو ما دفع الشركات وأصحاب المشروعات لغض الطرف عن إجراء أى توسعات فى الوقت الراهن. وتوقع تذبذب معدل الإقراض إلى الودائع بين مستوى 45 – 52% حتى نهاية العام الجارى، على أن يشهد العام المقبل تحسناً ملموساً، مع تحقيق استقرار أكبر فى الأسواق على مستوى اسعار صرف العملات الأجنبية والفائدة. ولفت “حسن” إلى أن أدوات الدين الحكومى من أذون وسندات خزانة، تستحوذ على النصيب الأكبر من ودائع البنوك لسببين، الأول سهولة التوظيف فيها كون مخاطرها صفرية، والثانى هو أن تنامى عجز الموازنة يضغط على الحكومة بإستمرار للتوسع فى الاستدانة المحلية، والاعتماد على السيولة المتاحة لدى القطاع البنكي. وأضاف أنه مع تقليص الحكومة الاقتراض المحلى، وسعيها لتخفيض العجز فى الموازنة العامة للدولة وفقاً لاتفاقيات صندوق النقد الدولى، وخطة الإصلاح الاقتصادى، فإن البنوك ستعمل بكل جدية للبحث عن فرص وقنوات لتوظيف السيولة المتاحة لديها، لتغطية تكلفة الأموال وتحقيق هامش ربح مرض. فيما يقول عبد المجيد محى الدين، رئيس البنك العقارى، إن معدل التوظيف يختلف من بنك لآخر حسب احتياجاته ورؤيته، مشيرًا إلى أن مجموعة عوامل تتحكم فى ذلك. وأوضح أن القطاع العقارى يعد من القطاعات الأساسية التى تؤثر على عملية التوظيف، خاصة وأن تمويل البنوك لهذا القطاع تتراوح قيمته من 19 إلى %22، وهو ما يزيد من نسبة الإقتراض، وبالتالى زيادة معدل الإقراض للودائع. وأشار إلى وجود بعض الشركات التى ستغير سياساتها الفترة المقبلة، لتتجنب الاقتراض بسبب تراجع معدلات ربحيتها، بسبب زيادة سعر الفائدة. ولفت رئيس البنك العقارى إلى أن الظروف الإقتصادية الحالية، وارتفاع أسعار الفائدة لم تحدث للمرة الأولى ومرت بها مصر من قبل، وشهدت ظروف مماثلة فى عام 96 وارتفعت الفائدة وقتها %20. وقال إن السوق يتحسس رفع أسعار العائد، وأى بنك سيقدم على هذه الخطوة يتسبب فى حدوث موجة زيادة بالسوق المصرفية، إذ يضطر مجموعة من البنوك إلى أن تتبعه للحفاظ على ودائعها. وتوقع اتجاه بعض الشركات خلال الفترة المقبلة لتأجيل مشروعاتها- إذا كانت ليست مرتبطة بتوقيت محدد- تجنبًا للاقتراض بسعر فائدة عال، مؤكدًا أن البنوك هى سوق يتأثر أيضًا بالعرض والطلب، وهو ما سيحدد معدل الاقراض للودائع خلال الفترة المقبلة.