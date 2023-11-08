تعويضات التأمين تناهز 21 مليار جنيه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجارى

ناهزت تعويضات قطاع التأمين الإجمالية في الأشهر الثمانية الأولى من 2023 (يناير – أغسطس) 20.7 مليار جنيه، مقارنة بـ17.5 مليار جنيه تقريبا، بذات الفترة من 2022، بزيادة بلغت 18.3%.

وقالت هيئة الرقابة المالية برئاسة محمد فريد، في تقرير لها حصلت عليه “المال”، إن إجمالى قيم تعويضات شركات التأمين التجارى بلغ 18.5 مليار جنيه، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى، مقابل ما يقرب من 15.7 مليار جنيه تقريبا، للفترة ذاتها من 2022، بمعدل زيادة 18.1%.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى قيم تعويضات التأمين التكافلى المسددة في الأشهر الثمانية الاولى من العام الجارى بلغ نحو 2.1 مليار جنيه تقريبا، مقابل ما يقرب من 1.8 مليار جنيه تقريبا، للفترة ذاتها من 2022، بمعدل زيادة 20.2%.

وسجلت تعويضات تأمينات الممتلكات والمسئوليات 8.2 مليار جنيه تقريبا، فى الأشهر الثمانية الأولى من 2023، مقابل 6.7 مليار جنيه، فى ذات الفترة من العام 2022، بمعدل زيادة 22.6%.

وتخطت تعويضات فروع الأشخاص وتكوين الأموال 12.5 مليار جنيه، فى الأشهر الثمانية الأولى من 2023 الجارية، فى مقابل 10.8 مليار جنيه تقريبا لذات المدة فى 2022، بمعدل زيادة بلغ إلى 15.7%.

وصرح التقرير بأن أقساط التأمين التجارى بلغت قيمة 43.1 مليار جنيه تقريبا خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023، مقابل ما يقرب من 31.6 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من 2022، بمعدل نمو 36.3%.

وبلغت أقساط عملاء “التكافلى” إجمالى 5.6 مليار جنيه تقريبا خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023، مقابل ما يقرب من 5.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بمعدل انخفاض بالنمو 9.4%.

وحققت شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية إجمالى أقساط بجميع الفروع فى الأشهر الثمانية الأولى فى العام الجارى بقيمة 48.7 مليار جنيه تقريبا، مقابل ما يقرب من 37.5 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من السنة السابقة، بمعدل نمو 29.9%.

وحصدت أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 24.8 مليار جنيه تقريبا فى الأشهر الثمانية الأولى من 2023، مقابل ما يقرب من 22.3 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضى، بمعدل نمو 10.9%.

وبيّن التقرير أن أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 23.9 مليار جنيه تقريبا فى الأشهر الثمانية الأولى من 2023، مقابل ما يقرب من 15.1 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضى، بمعدل نمو 57.9%.