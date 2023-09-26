تعويضات التأمين تتخطى 8.2 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام

تخطت تعويضات قطاع التأمين الإجمالية بالربع الثانى من 2023 (إبريل – يونيو) 8.2 مليار جنيه، مقارنة بـنحو 6.1 مليار تقريبًا، بالفترة نفسها من 2022، بزيادة بلغت 34.7%.

قالت هيئة الرقابة المالية، في تقريرها الربع سنوي، إن إجمالى أقساط شركات التأمين بلغ 17.6 مليار جنيه تقريبًا خلال الربع الثاني من العام الحالى، مقابل ما يقرب 14.5 مليار، للفترة ذاتها من 2022، بمعدل نمو 21.2%.

وأضاف التقرير أن شركات التأمين سددت تعويضات بفرعي “الممتلكات” و”المسئوليات” لعملائها بقيمة 3.1 مليار جنيه تقريبًا، مقابل ما يناهز 2.6 مليار، بالفترة ذاتها من 2022، بمعدل زيادة 20%.

وأوضح أن شركات التأمين عوضت عملاء “التكافلى” و”تكوين الأموال” بإجمالى 5.1 مليار جنيه تقريبًا، مقابل ما يقرب من 3.5 مليار خلال الفترة ذاتها من 2022، بمعدل زيادة 45.4%.

وتابع أن شركات التأمين حققت إجمالى أقساط بفروع “الممتلكات” و”المسئوليات”، بقيمة 8.6 مليار جنيه تقريبًا، مقابل ما يقرب من 5.4 مليار، خلال الفترة ذاتها من 2022، بمعدل نمو 60.4%.

وأشار إلى أن أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حصدت 8.9 مليار جنيه تقريبا بالربع الثانى من 2023، مقابل ما يناهز 9.1 مليار خلال ذات الفترة من العام الماضى، بمعدل انخفاض 2%.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة تصدر تقريرات متعددة تستعرض فيها أنشطة الأسواق المالية غير المصرفية والجهات ذات العلاقة بها والمتعاملين معها.

وتعد “الهيئة” تلك التقارير بأبرز ملامح الأداء الرقابى والخدمى لمختلف إدارتها، وتشمل ملخص نشاط سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر.