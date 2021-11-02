تعويضاتها الجمركية تتجاوز 2 مليون.. ضبط 32 زجاجة خمور غير خالصة الضرائب والرسوم

تم التقدم بطلب تصالح وسداد جزء من المستحقات الجمركية لصالح الخزانة العامة للدولة

تمكن موظفي الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي في القاهرة من ضبط 32 زجاجة خمور غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

فبناء علي معلومات سريه توافرت لدى إدارة التحريات والضبط بقيام أحد الأشخاص بالقاهرة بالإتجار فى المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية وبيعها عن طريق الدليفرى.

وتم تقنين الإجراءات والتنسيق بين إدارة التحريات والضبط لتنفيذ المأمورية، وتم ضبط 32 زجاجة خمور أشكال وأنواع وأحجام مختلفة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية داخل سيارته التى يقوم بالتوزيع بها.

وبلغت التعويضات الجمركيه المستحقة 2 مليون و105 ألف و 135جنيها .

قرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحه التهرب الجمركي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي رقمى 477 لسنة 2021 تحريات وضبط .

وتم التقدم بطلب تصالح وسداد جزء من المستحقات الجمركية لصالح الخزانة العامة للدولة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه الجمركيه وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركي .