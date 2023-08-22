تعود للعصر الروماني.. ضبط 256 قطعة أثرية في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 256 قطعة أثرية بحوزة أحد الأشخاص في محافظة المنيا بقصد الإتجار.

كانت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار، قد أكدت حيازة شخص -مقيم بمحافظة المنيا- لقطع أثرية بقصد الإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 256 قطعة عبارة عن عملات آثرية تعود للعصر الروماني، تماثيل مختلفة الأشكال والأحجام، وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادت بأثريتها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها، كما أقر بتحصله عليها من ناتج أعمال الحفر والتنقيب التي قام بها خلسة بدائرة مركز شرطة بني مزار.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في الحفاظ على التراث الثقافي والأثري المصري، والتصدي بحسم لجرائم الإتجار في القطع الأثرية.