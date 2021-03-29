تعود للعصر الإسلامي.. شرطة السياحة تضبط قطع أثرية بعد تنقيب شخص بمنزله بأسيوط

كشفت شرطة السياحة والآثار عن محاولة أحد الأشخاص الحفر خلسة أسفل مسكنه، واستخراج قطع أثرية تعود للعصر الإسلامي في محافظة أسيوط.

كانت تحريات قسم شرطة سياحة وآثار أسيوط، قد أكدت أن عامل -مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط- يجرى أعمال الحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط، وباستهداف مسكن المتهم المذكور تبين عدم تواجده.

وبالفحص اتضح وجود حفر مربع الشكل بأبعاد 1×1 متر وعمق 17 متر، ينتهي بسرداب يتجه للناحية الجنوبية.

وضبط 2 قطعة عبارة عن طبق من الفخار صغير الحجم، كلجة من الرخام الأبيض دائرية بقطر 30 سم وارتفاع 20 سم، ترجع للعصر الإسلامي.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط مرتكب الواقعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المتعلقة بالآثار من خلال ضبط مُتجري وحائزي القطع الأثرية والعابثين بالأراضي الأثرية بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار.