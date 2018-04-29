تعهد مصري بتقديم 100 مليون جنيه لإنشاء مركز مكافحة الإرهاب لتجمع الساحل والصحراء

المال - خاص استقبل سامح شكرى وزير الخارجية بمقر وزارة الخارجية اليوم الأحد، إبراهيم قباني سكرتير عام تجمع الساحل والصحراء، وذلك لبحث التعاون بين مصر والتجمع والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري استهل اللقاء بال

المال – خاص

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية بمقر وزارة الخارجية اليوم الأحد، إبراهيم قباني سكرتير عام تجمع الساحل والصحراء، وذلك لبحث التعاون بين مصر والتجمع والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري استهل اللقاء بالتأكيد على التزام مصر بتعزيز التعاون مع مجموعة دول الساحل والصحراء، حيث أشاد بالدور الذي تقوم به الأمانة في الحفاظ على هذه المنظمة على الرغم من طبيعة الأوضاع في ليبيا، حيث يوجد المقر الرئيسي للتجمع.

وأضاف أبو زيد، أن وزير الخارجية أكد حرص مصر على تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء

وأشار إلى مشاركة مصر في المؤتمر الرفيع المستوى حول الساحل الذي انعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل في شهر فبراير الماضي

ولفت إلى تعهد مصر بدعم القوة الإقليمية المشتركة لمنطقة الساحل عبر توفير 250 دورة تدريبية لعناصر القوات، وتوفير 110 مركبات مدرعة لدعم بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي “MINUSMA”، فضلاً عن المساعدات والدورات التدريبية المستمرة التي ينظمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام (CCCPA) إلى دول الساحل في مجالات حفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري أكد ايضاً على أهمية إنشاء مركز مكافحة الإرهاب الإقليمي التابع لتجمع الساحل والصحراء في القاهرة

وأشار إلى تعهد مصر بتقديم نحو 100 مليون جنيه لهذا المشروع على ضوء أهمية المركز في القضاء على الإرهاب في المنطقة، وتحقيق السلم والأمن والتنمية في دول الساحل والصحراء.

كما أوضح وزير الخارجية أن إلتزام مصر بإنشاء المركز يعكس بوضوح حرص مصر على تعزيز قدرات الدول الأعضاء بتجمع الساحل والصحراء لمكافحة تلك الظاهرة، معرباً عن استعداد مصر لاستضافة قمة غير عادية للتجمع بحلول نهاية العام الجاري، وكي تتزامن القمة يمع افتتاح مركز مكافحة الإرهاب الإقليمي.

من جانبه، أعرب سكرتير عام التجمع عن سعادته بالدعم الذى تقدمه مصر للتجمع بالشكل الذى يدعم نشاطه واهدافه الهامة

وأشار إلى أن الأمانة العامة للتجمع نظمت اجتماعات فنية ووزارية عديدة شاركت فيها مصر بكل نشاط، مما أشعر الجميع أن مصر مستعدة دائماً لدعم أنشطة التجمع وتعزيز دوره.

واضاف سكرتير عام التجمع، أنه من ضمن أهم الأنشطة التى تم تنظيمها اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء فى التجمع فى شرم الشيخ، الأمر الذى كان له وقع كبير لدى العديد من دول العالم وأظهر التجمع بإعتباره إطار مؤسسي قوى. كما أعرب السكرتير العام عن تقديره واعتزازه بالمنح التى تم الإعلان عنها من جانب مصر للدول الأعضاء

وقدم الشكر الخاص للرئيس عبد الفتاح السيسى لمبادرته بالاعلان عن تلك المنح. كما أعرب عن تقدير جميع دول التجمع للمبادرة المصرية الاخرى التى تم الإعلان عنها، وهى انشاء مركز تجمع الساحل والصحراء لمقاومة ومكافحة الارهاب. ودعا السيد ” قباني” لأن تكون مصر هى القاطرة التى تدفع وتعزز دور التجمع في تحقيق أهدافه خلال المرحلة القادمة.

