تعهدات إماراتية بتمويل مشروعات الطاقة النظيفة في أفريقيا بقيمة 4.5 مليار دولار

تعهدت دولة الإمارات بتقديم 4.5 مليار دولار لمساعدة الدول الأفريقية على تسريع مشاريع الطاقة النظيفة، استباقًا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي هذا العام، بحسب وكالة بلومبرج.

قالت رئاسة مؤتمر “كوب 28” في بيان إن شركة “مصدر” للطاقة النظيفة في أبو ظبي، و”صندوق أبو ظبي للتنمية”، و”الاتحاد لائتمان الصادرات”، وهي وكالة ائتمان الصادرات في البلاد، وشركة “أيميا باور” ، وهي شركة للطاقة المتجددة مقرها دبي، ستقدم هذه الأموال.

وتحتاج أفريقيا إلى زيادة بنحو عشرة أضعاف لتمويل التكيف مع التغير المناخي إلى 100 مليار دولار سنوياً لمساعدتها على تعزيز بنيتها التحتية وحماية زراعتها من تغير المناخ، بحسب المركز العالمي للتكيف. وبينما تنتج القارة حوالي 4% فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، فإن دولها من بين الأكثر تضرراً من تغير المناخ.

تسريع مشاريع الطاقة النظيفة

قال سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر “كوب 28″، بقمة المناخ الأفريقية يوم الثلاثاء: “ستعطي المبادرة الأولوية للاستثمارات في البلدان في جميع أنحاء أفريقيا مع استراتيجيات انتقالية واضحة وأطر تنظيمية معززة وخطة رئيسية لتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء”.

يأتي إعلان الجابر عن الاستثمار في القارة قبل أشهر من انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ التي يتولى رئاستها. تعرض الرئيس التنفيذي لشركة “بترول أبوظبي الوطنية” (أدنوك) التي تحتل المرتبة الثانية عشر من حيث إنتاج النفط والغاز في العالم، لانتقادات من قبل نشطاء المناخ. أرسلت أكثر من 400 مجموعة بيئية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقول فيها إن عمل الجابر “يهدد شرعية وفعالية” المؤتمر.

ستعمل منصة الاستثمار “أفريقيا 50” التابعة لبنك التنمية الأفريقي كشريك استراتيجي للمساعدة في تحديد المشاريع الأولية، وفقاً للبيان.