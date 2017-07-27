تعميق 7 كيلو مترات من التفريعات الشرقية بالبحيرات المرة

مفاوضات لجذب 5 خطوط ملاحيةنادية صابرعلمت «المال» من مصادر مطلعة أن هيئة قناة السويس أنهت تعميق التفريعات الشرقية بالبحيرات المرة فى الإسماعيلية حتى بعمق 16 مترا لمسافة 7 كيلو مترات ضمن خطة تعميق لمسافة 15 كيلومترًا، ومن المقرر إنهاء باقى أعمال التعميق والتكريك بنهاية الع

مفاوضات لجذب 5 خطوط ملاحية





نادية صابر

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن هيئة قناة السويس أنهت تعميق التفريعات الشرقية بالبحيرات المرة فى الإسماعيلية حتى بعمق 16 مترا لمسافة 7 كيلو مترات ضمن خطة تعميق لمسافة 15 كيلومترًا، ومن المقرر إنهاء باقى أعمال التعميق والتكريك بنهاية العام الجارى.

وتستهدف الخطة الوصول بالغاطس من 45 قدم إلى 66 قدمًا لرفع الطاقة الاستيعابية للقناة من خلال السماح للسفن الزائدة عن القدرة الحالية بطول المجرى الملاحى بالعبور، دون الانتظار خارج المجرى الملاحى على تبقي بمنطقة البحيرات المرة حتى عبور قافلتى الشمال والجنوب.

وأوضحت المصادر أن تعميق المنطقة يوفر كثيرًا من الوقت على السفن المنتظرة خارج الغاطس بسبب الزيادة الحاصلة فى أعداد العابرة للقناة منذ بداية العام الجاري والذى يعكس تعافيًا فى حركة التجارة العالمية، ما يقابله سياسية تسويقية أخرى مع الخطوط الملاحية لجذبها للعبور بالقناة بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح.

وفى إطار متصل، أضافت المصادر أن هيئة قناة السويس تتفاوض حاليا مع 5 خطوط ملاحية، تسلك طرقا بحرية أخرى غير قناة السويس، وجارٍ التفاوض للاتفاق على ما ستقدمه قناة السويس لجذب تلك الخطوط.

وقد حققت التخفيضات المصدرة من هيئة قناة السويس عائدات بلغت 200 مليون دولار وجذب 1270 سفينة بحمولات 60.7 مليون طن منذ إقرارها خلال عام 2016، والثلث الأول من عام 2017.

كما سجلت حركة التجارة العابرة بقناة السويس، خلال يونيو الماضى عبور 1384 سفينة بزيادة بلغت نسبتها %2.5 مقارنة بنفس الشهر العام الماضى، والذى سجل عبور 1350 سفينة، كما سجلت الحمولات العابرة بالقناة خلال يونيو الماضى عبور 84.6 مليون طن بزيادة بلغت %5.8 مقابل عبور 80 مليونًا و31 ألفًا طن خلال يونيو العام الماضى.