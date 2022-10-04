«تعمير» توقع اتفاقية مع «Stella Stays» لإدارة مشروع «AZ Homes»

وقعت شركة “تعمير” للتطوير العقاري شراكة مع “Stella Stays” العالمية لإدارة مشروع “AZ Homes”، والذي يقع على مساحة 20 فدانا بمنطقة التجمع الخامس.

ورحب سعد الوزان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “تعمير” للتطوير العقاري، برئيس مجلس إدارة “ستيلا ستيس” محمد الغصين، معرباً عن حماسه بهذا التعاون الجديد، والذي يفتح بابًا جديدًا أمام المشروع للظهور عالمياً والرقي بالخدمات وعمليات التشغيل المُقدمة في صناعة العقارات بمصر.

ويقع المشروع على مساحة 20 فدانا بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، ويقدم نمطا يوفر أساسيات الحياة اليومية، والخدمات الترفيهية المختلفة مع كفاءة التصميم والاستخدام الذكي للمساحة.

وتعليقًا على توقيع الشراكة، قال محمد يونس رئيس القطاع التجاري لشركة تعمير: “نحن فخورون أننا نرى مشروعنا الجديد في السوق المصرية يجذب مشغلًا عالمياً مثل Stella Stays، و أنا متأكد من أن إدارتهم لهذا المشروع سترتقي بتجربة العميل إلى مستوى جديد تمامًا من بعض خدمات الفندقة”.



