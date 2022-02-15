عقـــارات

«تعمير» تنهي تسويق المرحلة الأولى بـ«أزاد فيوز» وتطلق «الثانية» بأسعار تنافسية

تضم أكثر من 800 وحدة بالقاهرة الجديدة
شريف عمر 1:44 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22 1:44 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أنهت شركة تعمير العقارية تسويق المرحلة الأولى بمشروع ”أزاد ڤيوز” وهو مشروع سكني متكامل يقع في قلب منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، على مساحة 40 فدانا.

قال محمد يونس، مدير القطاع التجاري بشركة تعمير، إن تسويق المرحلة الأولى بالمشروع خلال وقت قياسي، يدعم خطتها لإطلاق المرحلة الثانية حاليا، والتي تضم أكثر من 800 وحدة  بمساحات وأسعار متميزة وتنافسية تلبي احتياجات العملاء المستهدفين.

وأضاف أنه تم تصميم المشروع ليتناسب مع تطور احتياجات العملاء، وبما يناسب مفهوم الحياة العصرية التي تتميز بالذوق الرفيع مع ضمان الراحة الكاملة في مجتمع هادئ ومتناغم، وهو ما كان أحد العناصر التي تدعم قدرة المشروع على المنافسة بمنطقة شرق القاهرة.

اقرأ أيضا  تعرف على تفاصيل زيارة وزير الإسكان في كوت ديفوار للقاهرة

موقع مميز بالقاهرة الجديدة

وأشار إلى أن المشروع يتميز بالموقع الاستراتيجي والحيوي والذي يربط بين أهم المناطق في القاهرة الجديدة، فهو يقع أمام الجامعة الأمريكية، كما يمكن الوصول من خلاله في بضعة دقائق لشارع التسعين الجنوبي، إضافة إلى الوصول من خلاله لمطار القاهرة الدولي، موضحا أن المشروع يبعد عن العاصمة الإدارية الجديدة بحوالي 30 دقيقة فقط.

اقرأ أيضا  «مصر الجديدة للإسكان» تخطط للتواجد بقائمة أكبر 5 شركات تطوير عقارى خلال 8 سنوات

كما يضم المشروع وحدات مميزة بمساحات متنوعة تبدأ من 109 أمتار، ويعد مشروع «أزاد ڤيوز» هو المرحلة الثانية لمشروع «أزاد 1» الذي أطلقته الشركة في 2018 وتم بيعه بالكامل.

المشروع يضم 830 وحدة سكنية

وتابع أن المشروع يضم 830 وحدة سكنية متنوعة منها الشقق السكنية والبنتهاوس مصممة على نظام G + 4 مع وجود جراجات خاصة للسيارات تحت الأرض، كما تقدم الشركة لعملائها خطط سداد مرنة وميسرة تصل إلى 8 سنوات.

اقرأ أيضا  انطلاق بطولة مدينتي المفتوحة للجولف للهواة بمشاركة 90 لاعبًا (صور)

وأكد أن شركة تعمير تستهدف منذ بدء عملها بالسوق العقاري المصري أن تكون لها بصمة معمارية مميزة في كافة مشروعاتها، وهو ما قامت به الشركة في مشروعاتها السابقة وتسعى للاستمرار به في مشروعاتها المستقبلية.

وأشار إلى أن مدينة القاهرة الجديدة تستحوذ على اهتمام قطاع كبير من العملاء نظرا لتكامل الخدمات بها، فضلا عن قربها من العاصمة الإدارية الجديدة، مما يجعل الفرصة متاحة حاليا للشراء بأسعار قابلة للزيادة مع ارتفاع حجم الإقبال والحياة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

محمود يونس
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم شريف عمر

ملف الكاتب شريف عمر

اقرأ أيضاً

طرح وحدات «سكن مصر» في 9 مدن جديدة بأسعار تبدأ من 450 ألف جنيه

أحمد صبحي 1:41 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

طرح وحدات «جنة» في 5 مدن جديدة بأسعار تبدأ من 8070 جنيها للمتر

أحمد صبحي 1:17 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

طرح كراسات شروط وحدات «سكن مصر ودار مصر وجنة» حتى 8 مارس المقبل

أحمد صبحي 12:13 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

وزير الإسكان : 14 قراراً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة

أحمد صبحي 11:05 ص, الثلاثاء, 15 فبراير 22

سعيا لتفعيلها بالصورة المرجوة.. مدبولي يتابع تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة وملف التصالحات

هيثم سمير 7:30 م, الأثنين, 14 فبراير 22

«المعادي للتنمية والتعمير» تعلن بيع 23 قطعة أرض بالمزايدة العلنية

سارة لطفي 3:59 م, الأثنين, 14 فبراير 22