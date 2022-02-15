«تعمير» تنهي تسويق المرحلة الأولى بـ«أزاد فيوز» وتطلق «الثانية» بأسعار تنافسية

أنهت شركة تعمير العقارية تسويق المرحلة الأولى بمشروع ”أزاد ڤيوز” وهو مشروع سكني متكامل يقع في قلب منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، على مساحة 40 فدانا.

قال محمد يونس، مدير القطاع التجاري بشركة تعمير، إن تسويق المرحلة الأولى بالمشروع خلال وقت قياسي، يدعم خطتها لإطلاق المرحلة الثانية حاليا، والتي تضم أكثر من 800 وحدة بمساحات وأسعار متميزة وتنافسية تلبي احتياجات العملاء المستهدفين.

وأضاف أنه تم تصميم المشروع ليتناسب مع تطور احتياجات العملاء، وبما يناسب مفهوم الحياة العصرية التي تتميز بالذوق الرفيع مع ضمان الراحة الكاملة في مجتمع هادئ ومتناغم، وهو ما كان أحد العناصر التي تدعم قدرة المشروع على المنافسة بمنطقة شرق القاهرة.

موقع مميز بالقاهرة الجديدة

وأشار إلى أن المشروع يتميز بالموقع الاستراتيجي والحيوي والذي يربط بين أهم المناطق في القاهرة الجديدة، فهو يقع أمام الجامعة الأمريكية، كما يمكن الوصول من خلاله في بضعة دقائق لشارع التسعين الجنوبي، إضافة إلى الوصول من خلاله لمطار القاهرة الدولي، موضحا أن المشروع يبعد عن العاصمة الإدارية الجديدة بحوالي 30 دقيقة فقط.

كما يضم المشروع وحدات مميزة بمساحات متنوعة تبدأ من 109 أمتار، ويعد مشروع «أزاد ڤيوز» هو المرحلة الثانية لمشروع «أزاد 1» الذي أطلقته الشركة في 2018 وتم بيعه بالكامل.

المشروع يضم 830 وحدة سكنية

وتابع أن المشروع يضم 830 وحدة سكنية متنوعة منها الشقق السكنية والبنتهاوس مصممة على نظام G + 4 مع وجود جراجات خاصة للسيارات تحت الأرض، كما تقدم الشركة لعملائها خطط سداد مرنة وميسرة تصل إلى 8 سنوات.

وأكد أن شركة تعمير تستهدف منذ بدء عملها بالسوق العقاري المصري أن تكون لها بصمة معمارية مميزة في كافة مشروعاتها، وهو ما قامت به الشركة في مشروعاتها السابقة وتسعى للاستمرار به في مشروعاتها المستقبلية.