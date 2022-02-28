«تعمير» تطلق مشروع Urban Business Lane بالقاهرة الجديدة

أعلنت شركة تعمير للتطوير العقاري إطلاق مشروعها Urban Business Lane “UBL”، والذي يعدّ أحد أكبر مجمعات الأعمال الاستثمارية (Business District) في منطقة القاهرة الجديدة. ويقع المشروع على مساحة أكثر من 55 ألف متر مربع وبرؤية حديثة وفلسفة مبتكرة، ليمثل نقلة نوعية في مفاهيم مشروعات التطوير التجاري والإداري، ليواكب التطورات التي تشهدها مصر حاليًّا على جميع المستويات.

يأتي مشروع “UBL” كأحد مكونات وجزء من المخطط التنفيذي لمشروع URBANWALK أحد أهم المشروعات متعددة الاستخدامات في مصر.

وينفرد مشروع “UBL” بمزايا متعددة تجعله قِبلة للشركات الكبرى ورجال ورواد الأعمال.

ويوفر المشروع مساحات متنوعة ومتعددة لتناسب جميع الشركات، سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، مما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، فضلًا عن تميزه بتصميم عصري يعتمد على فلسفة مبتكرة تتيح للموظفين فرصة العمل خارج النطاق التقليدي والمكتبي، واستخدام المناطق المشتركة داخل الحديقة المركزية المُقامة على مساحة 60.000 متر مربع.

قال سعد الوزان، رئيس مجلس إدارة شركة تعمير: “تعتبر مجمعات الأعمال الاستثمارية (Business Districts) مفهومًا جديدًا للعمل، حيث تسهم في توفير بيئة عمل مناسبة ومتطورة ومتكاملة للشركات والمكاتب العالمية والمحلية الكبرى، بما يسهم في فتح آفاق استثمارية جديدة أمام الاقتصاد المصري”.

وأكد أن الدراسات والأبحاث السوقية الحديثة أكدت أن ارتفاع فرص الاستثمار في مصر خلق رغبة وتوجهًا لدى المستثمرين وأصحاب الشركات في التوسع والتواجد بالقاهرة الجديدة؛ لكونها أحد أكثر الأماكن الإستراتيجية ذات المستقبل الواعد في قطاعات الأعمال والتجارة.

وأضاف الوزان أن مشروع “Urban Business Lane” يأتي في إطار إستراتيجية الشركة لتقديم الحلول الإدارية والتجارية المبتكرة والحديثة، التي تمنح العملاء فرص الاستثمار الآمن في مجتمعات صديقة للبيئة تتمتع بأعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية.

لذلك حرصت “تعمير” على اختيار أفضل المكاتب والشركات العالمية لتصميم المشروع والإشراف على تنفيذه، وقد جاء تصميم المشروع برؤية حديثة وفلسفة مبتكرة، ليقدم تجربة فريدة وملهمة، فهو مستوحًى من أحدث معايير البناء المستقبلية التي تجعله وجهة ترفيهية وعملية، بما يتمشى مع فلسفة البناء التي تتبعها الشركة لتلبية كل الاحتياجات.

وأوضح محمد يونس، رئيس القطاع التجاري بشركة تعمير، أن الشركة حصلت على القرار الوزاري الخاص بمشروع “UBL”، وسيتم طرح المرحلة الأولى في بداية شهر مارس، على أن يتم تسليمها بعد ثلاث سنوات.

وأكد أن المشروع يعدّ من مجمعات الأعمال الاستثمارية المتميزة، حيث يقدم مزيجًا مثاليًّا يجمع بين بيئة العمل التي تخلق التوازن الصحيح بين العمل والحياة التي نبحث عنها جميعًا، مع مساحات إدارية متنوعة مع أنظمة سداد تصل إلى 7 سنوات لتناسب مختلف قطاعات الأعمال والشركات.

وأشار إلى أن مشروع Urban Business Lane يقع في قلب القاهرة الجديدة بجوار مشروع “أزاد” أحد مشروعات الشركة المتميزة، والذي يمثل قصة نجاح مكتملة قدمت الشركة من خلاله مفهوم مختلف عن الحياة السكنية.

كما يقع بالقرب من الجامعة الأمريكية وعلى مسافة 20 دقيقة من العاصمة الإدارية الجديدة، ومسافة 15 دقيقة من مطار القاهرة

وسيكون اجمالي المساحات الادارية في المرحلة الأولى 66 ألف م2 بمساحات تبدأ من 75 م2، ويصل إجمالي المساحات التجارية 16 ألف م2.

بالإضافة إلى أن المشروع يحتوي على مواقف خاصة للسيارات تتسع لأكثر من 4000 سيارة.

جدير بالذكر أن شركة التعمير والاستشارات الهندسية “تعمير” إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري. وتعمل في السوق المصرية منذ عام 1954، وقد قامت الشركة منذ ذلك التاريخ بتنفيذ وتسليم عدد وحدات يتعدى 27000 وحدة سكنية وتجارية.

وقد خططت ونفّذت شركة تعمير العشرات من المشروعات التي تمثل علامات فارقة Land Marks في مصر، منها على سبيل المثال، مدينة المعادي الجديدة، حي المعمورة في اسكندرية، إسكان الميرلاند- مصر الجديدة،

مساكن شيراتون- مصر الجديدة، حي السفارات- مدينة نصر، نادي الشمس- مصر الجديدة، المبنى الاجتماعي للنادي الأهلي بالجزيرة، فندق المريديان- جاردن سيتي، فندق فلسطين- إسكندرية، فندق أوبروي- أسوان، مبنى وزرارة الصناعة- جاردن سيتي، مبنى مجلس الدولة في الجيزة، وغيرها من عشرات المباني والمشروعات العمرانية التي تعتبر مشروعات أيقونية في جمهورية مصر العربية.

وأحدث مشروعات الشركة هو مشروعها السكني “أزاد” في التجمع الخامس الملاصق للجامعة الامريكية الذي تم الانتهاء منه وتسليمه العام الماضي، مشروع أزاد فيوز، مشروع Business Lounge ومشروع ديار 2 خلف مول العرب بالسادس من أكتوبر.