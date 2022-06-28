«تعمير» تتعاقد مع 9 مكاتب استشارية لإدارة مشروع Urban Business Lane

أعلنت شركة تعمير للتطوير العقاري عن توقيع عقود الشراكة الإستراتيجية مع 9 مكاتب استشارية محلية ودولية كخطوة رئيسية لبدء إدارة وتنفيذ وتسويق Urban Business Lane “UBL”؛ أحد مجمعات الأعمال الاستثمارية (Business Districts) في منطقة القاهرة الجديدة.

ويقع المشروع على مساحة أكثر من 55 ألف متر مربع داخل مشروع URBAN WALK.

يأتي تعاقد “تعمير” مع المكاتب الاستشارية في مصر والمنطقة والعالم، في إطار إستراتيجيتها لتقديم أفضل نماذج المشروعات العقارية المبتكرة،

وحرصًا منها على تلبية تطلعات العملاء من الشركات الكبرى وكبار المستثمرين ورواد الأعمال الذين يمتازون برؤية مستقبلية مستدامة ويبحثون عن مقرات عمل ومتكاملة لينفرد مشروع “UBL” بمزايا متعددة؛ منها المساحات المتنوعة التي تناسب جميع الشركات، سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.

تصميم عصرى

فضلًا عن تميزه بتصميم عصري يعتمد على فلسفة مبتكرة تتيح للموظفين فرصة العمل خارج النطاق التقليدي والمكتبي، واستخدام المناطق المشتركة داخل الحديقة المركزية المقامة على مساحة 60 ألف متر مربع.

وقال سعد الوزان، رئيس مجلس إدارة شركة تعمير: إن الشركة تدير مشروع “Urban Business Lane” بشكل احترافي متميز، خاصة أنه يأتي في إطار إستراتيجية الشركة لتقديم الحلول الإدارية والتجارية المبتكرة والحديثة، التي تمنح العملاء فرص الاستثمار الآمن في مجتمعات صديقة للبيئة تتمتع بأعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية.

لذلك حرصت “تعمير” على اختيار أفضل المكاتب والشركات المصرية والعربية والعالمية لتصميم المشروع والإشراف على تنفيذه،

وجاء تصميم المشروع برؤية حديثة وفلسفة مبتكرة، ليقدم تجربة فريدة وملهمة، فهو مستوحى من أحدث معايير البناء المستقبلية التي تجعله وجهة ترفيهية وعملية، بما يتماشى مع فلسفة البناء التي تتبعها الشركة لتلبية كل الاحتياجات.

وأضاف: إن حرصنا على توقيع هذه الشراكات الإستراتيجية يستهدف تحقيق أعلى مستويات الابتكار والاستدامة.

وصرح المهندس علاء أنور، رئيس قطاع التطوير، بأن قائمة الشركات تضم كلًّا من شركة JJL الرائدة في مجال إدارة المشروعات وضمان الجودة، والتي ستعمل مديرًا للمشروع لإدارة ومراجعة التصميم والإشراف على الموقع أثناء مرحلة البناء،

وشركة المهندسون الاستشاريون العرب ACE “محرم باخوم” ذات الإمكانيات الفنية والخبرة الطويلة لتتولى مسئولية الإشراف على الموقع والتصميم الهندسي متعدد التخصصات لـ”UBL”، وكذلك البنية التحتية والحديقة المركزية وتنسيق موقع المشروع،

بالإضافة إلى شركة Architecture Studio، وهي شركة معمارية فرنسية مشهورة تشتهر بتصميمها لمعهد العالم العربي في باريس، وستكون المهندس المعماري الرئيسي للمشروع والمسئولة عن مفهوم التصميم المعماري المتميز والمبتكر لـمشروع “Urban Business Lane”.

شركاء النجاح

وأوضح أنور أن القائمة تضم شركة سوليدير إنترناشيونال الرائدة في مجال التخطيط الرئيسي وإنشاء الوجهات الحضرية هي التي قامت ببتكار المفهوم الرئيسي ورؤية Urban Walk التي تستجيب لمتطلبات السوق والمجموعات المستهدفة المتوقعة.

فضلًا عن شركة جيليسبيس (GILLESPIES) البريطانية ذات الخبرة الكبيرة في مجال تصميم المناظر الطبيعية لتنسيق وتصميم الحديقة المركزية والحاصلة على العديد من الجوائز في هذا المجال؛ وهي المسئولة عن تنسيق وتصميم المنتزه المركزي، وهو عامل جذب رئيسي لمشروع Urban Walk،

بجانب شركتي كوليرز وكولدويل بانكر؛ لما تمتلكانه من خبرة وإمكانيات كبيرة في مجال العمل الاستشارات العقارية وتثمين وتسعير الأراضي؛ لتقدم شركة تعمير صورة نموذجية للعمل المتكامل في واحد من أكبر مجمعات الأعمال الاستثمارية في مصر.

تعاون مشترك مع JLL

وعبّر أيمن سامي، الرئيس الإقليمى لشركة JLL عن فخره بالعمل مع تعمير في تنفيذ مشروع “Urban Business Lane” الذي من المؤكد أن يترك بصمة معمارية وإنشائية مبتكرة يلبي احتياجات وتطلعات العملاء من الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال،

مشيرًا إلى أن الشركة ستقدم مجموعة متكاملة من الأنشطة التي تضمن تنفيذ المشروع على أكمل صورة، ليمثل طفرة نوعية في مفهوم مجمعات الأعمال؛ ليس فقط في مصر، ولكن في الشرق الأوسط، خاصة أن المشروع يطبق المعايير العالمية المعروفة في مشروعات التطوير التجاري والإداري.

وأكد محمد يونس، رئيس القطاع التجاري بشركة تعمير، أن مشروع Urban Business Lane يعد من مجمعات الأعمال الاستثمارية المتميزة،

حيث يقدم مزيجًا مثاليًّا يجمع بين بيئة العمل التي تخلق التوازن الصحيح بين العمل والحياة التي نبحث عنها جميعًا.

ويقع في قلب القاهرة الجديدة بجوار مشروع “أزاد” أحد مشروعات الشركة المتميزة، ملاصقًا للجامعة الأمريكية وعلى مسافة 20 دقيقة من العاصمة الإدارية الجديدة، ومسافة 15 دقيقة من مطار القاهرة.

أنظمة سداد

وأوضح أن الشركة حصلت على القرار الوزاري الخاص بمشروع “UBL”، وسيتم طرح المرحلة الأولى في بداية الشهر الحالي، على أن يتم تسلميها بعد ثلاث سنوات، مع أنظمة سداد تصل إلى 7 سنوات.

ويصل إجمالي المساحات الإدارية في المرحلة الأولى إلى 66 ألف م2 بمساحات تبدأ من 75 م2، ويصل إجمالي المساحات التجارية إلى 16 ألف م2.

ويحتوي المشروع على مواقف خاصة للسيارات عبارة عن ثلاثة أداور تحت الأرض تتسع لأكثر من 4000 سيارة، لتناسب مختلف قطاعات الأعمال والشركات.

وأحدث مشروعات الشركة هو مشروعها السكني “أزاد” في التجمع الخامس الملاصق للجامعة الأمريكية الذي تم الانتهاء منه وتسليمه العام الماضي،

ومشروع أزاد فيوز الذى تم طرحه آخِر العام الماضي، ومشروع AZ Homes، ومشروع Business Lounge، ومشروع ديار 2 خلف مول العرب بالسادس من أكتوبر.