الإسكندرية

«تعمير الساحل الشمالي»: 2 مليار جنيه تكلفة ازدواج طريق سيوة / مطروح

بطول 300 كم رصف خرساني
معتز محمود 5:18 م, الخميس, 4 فبراير 21 5:18 م, الخميس, 4 فبراير 21

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أعلن اللواء أمون مرتضي رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي فى مطروح، أن تكلفة ازدواج طريق سيوة مطروح بلغت 2 مليار جنيه بطول 300 كم رصف خرساني، وتم البدء في أعمال تمهيد ودك أول 50 كم من الكيلو 100 حتي مدخل مدينة سيوة.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء أمون مرتضي رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح صباح اليوم الخميس تسوية ودك اول 50 ك بطريق سيوة مطروح تمهيدا لاول مرة في تاريخ المنطقة الغربية الرصف الخرساني بتكلفة اجمالية 520 مليون جنيه بداية من الكيلو 100 في اتجاة طريق سيوة تمهيداً لأعمال ازدواج طريق سيوة مطروح .

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وأكد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح أنه لأول مرة في المنطقة الغربية رصف طريق من سيوة لمطروح بالرصف الخرساني بعرض 12 م للطريق لتحمل السيارات النقل الثقيل المغادرة من واحة سيوة بالاضافة الي نشر تكنولوجيا جديدة تدخل على مجال الطرق السريعة .

تقسيم العمل بالطريق الخرساني إلى 6 قطاعات

وأوضح مرتضي أنه تم تقسيم العمل بالطريق الخرساني إلى 6 قطاعات كل قطاع 50 كم والمستهدف من الانتهاء من كل 50 ك في 14 شهر وخلال شهر أبريل سيتم البدء في ثاني 50 كم لسرعة انجاز الاعمال بطريق سيوة مطروح.

وأضاف أنه سيتم تنمية جانبي طريق سيوة مطروح بعد الانتهاء من الازدواج ليكون محور تنموي جديد قادم من المنطقة الغربية ليصبح واحدة من أكثر المناطق جذبا للسكان والتنمية المستدامة لمصر.

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بقلم معتز محمود

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