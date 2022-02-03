تعمل بدون ترخيص .. الجريدة الرسمية تنشر قرارا بإغلاق 3 شركات سياحة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 5، الصادر في 3 فبراير 2022، 10 عدة قرارات تتعلق بالكثير من الوزارات سواء الاسكان أو السياحة أو التنمية المحلية.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرارا إداريا رقم 1284 لسنة 2021، أصدرته إيمان قنديل مساعد وزير السياحة لشئون شركات السياحة، بغلق مقر 3 شركات تعمل تحت اسم ” الرحمن تورز” و ” حورس جروب “و ” بريك ترافل” و( مصر الرياضى والكيلانى )بمحافظة القاهرة، لمزاولتهم العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

ونص القرار الإدارى على إخطار مصلحة الضرائب عن المقار السابقة لعملها بدون ترخيص لمحاسبتها ضريبيا طوال الفترة السابقة، مع إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار .