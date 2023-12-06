"تعمدنا زيادة الإنفاق".. السعودية تتوقع عجزا بقيمة 22 مليار دولار في 2023

تتجه السعودية نحو حصد إيرادات أعلى من تلك التي توقعتها لعام 2023، لكنها مع ذلك ستسجل نفس العجز المتوقع عند 22 مليار دولار في ظل “زيادة الإنفاق المتعمدة”، وفقا لما أكده محمد الجدعان وزير مالية المملكة.

وبهذا تعود موازنة السعودية للعجز مجددا، بعد أن حققت في 2022 الفائض الأول منذ ما يقرب من عقد.

واليوم أعلنت السعودية عن تقديراتها للعام المالي الجاري، حيث سجلت السعودية الإيرادات رقما أعلى من المتوقع رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط وإنتاجه.

ومع ذلك، فإن زيادة الإنفاق لتحقيق أهداف خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان البالغة قيمتها عدة تريليونات دولار بهدف تنويع الاقتصاد، تركت الميزانية بعجز قدره 82 مليار ريال (22 مليار دولار)، وفقا للأرقام الرسمية المنشورة اليوم.

قررنا رفع الإنفاق عمدا

وقال وزير المالية محمد الجدعان للصحفيين: “قررنا عمدا إنفاق المزيد والتسبب في العجز”.

وأوضح: “إذا أُنفقت هذه الأموال بشكل صحيح على الأصول الإنتاجية، فهذا مال تم التعامل معه بحكمة”.

ومن المقرر أن تصل إيرادات عام 2023 إلى 1.19 تريليون ريال، أي أعلى بأكثر من 5% من التقديرات في ميزانية العام السابق. فيما تسارع الإنفاق بمعدل أسرع ليصل إلى 1.28 تريليون ريال.

موازنة 2024

وتمسكت وزارة المالية السعودية بتوقعاتها لإيرادات العام المقبل عند 1.17 تريليون ريال والتي أعلنتها لأول مرة في أكتوبر الماضي، على الرغم من قيام أوبك+ بتعميق تخفيضات الإمدادات في وقت سابق من هذا الشهر للمساعدة في دعم أسعار النفط.

ومن المتوقع أن يصل الإنفاق إلى 1.25 تريليون ريال، بحسب موازنة 2024 التي نشرت الأربعاء.

وبموجب رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي، تضخ السعودية تريليونات الدولارات في الصناعات النامية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والسياحة والتصنيع في محاولة لكسر اعتمادها على دخل النفط.

وانخفض إنتاج النفط هذا العام مع قيام السعودية وحلفائها في أوبك+ بكبح الإنتاج في مسعى لدعم الأسعار.

وأدت المخاوف بشأن توقعات النمو العالمي إلى انخفاض الأسعار إلى حوالي 76 دولارًا للبرميل.

ورداً على ذلك، خفضت المملكة العربية السعودية إنتاج النفط من ذروة بلغت نحو 11 مليون برميل يومياً العام الماضي إلى 9 ملايين برميل يومياً.

وقال صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي إن السعودية ستحتاج إلى سعر قريب من 86 دولارا للبرميل لتحقيق ميزانيتها، وهو ما يزيد نحو خمسة دولارات عن التقديرات الأولية في مايو.